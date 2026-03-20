Bruxelas critica Orbán. Negociações de paz para a Ucrânia retomadas no sábado

O antigo primeiro-ministro português considerou ainda ser “completamente inaceitável o que Orbán está a fazer”, adiantando “que este comportamento não pode ser aceite pelos líderes”.

Zelensky anuncia encontro com negociadores dos EUA

Ainda assim, Bruxelas assegurou que haverá forma de disponibilizar o prometido apoio de 90 mil milhões de euros, afirmou a presidente da Comissão Europeia na quinta-feira, após a Cimeira Europeia em Bruxelas.Também o presidente do Conselho Europeu assegurou que “ninguém pode chantagear” esta e outras instituições da UE, referindo-se ao bloqueio húngaro., disse António Costa., declarou Volodymyr Zelensky, dirigindo-se aos líderes europeus por videoconferência, durante a Cimeira Europeia.Fontes europeias indicaram que, na reunião do Conselho Europeu, Orbán voltou a insistir que, enquanto o país não receber petróleo, também não irá aprovar fundos para a Ucrânia.Do lado da Rússia há informação de que as negociações entre Washington, Moscovo e Kiev estavam numa “pausa situacional”, que desde o início da guerra com o Irão passaram para segundo plano.Foi o próprio presidente ucraniano que afirmou que os negociadores ucranianos vão estar, no sábado, nos Estados Unidos numa tentativa de retomar as negociações de paz para a Ucrânia., disse Zelensky na publicação diária nas redes sociais., escreveu o líder ucraniano.O representante de Moscovo Kirill Dmitriev reuniu-se em Miami, na semana passada, com negociadores norte-americanos, incluindo os enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner. Reunião que ocorreu depois de Washington ter anunciado o levantamento de algumas sanções ao comércio de petróleo russo, com o objetivo de mitigar a escalada dos preços no contexto da atual guerra no Médio Oriente.A última ronda trilateral foi realizada em Genebra em 17 e 18 de fevereiro e terminou com as partes afastadas sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo.Na cimeira europeia,, defendeu no discurso.O presidente ucraniano salientou que a Rússia pode sentir-se reforçada devido à guerra no Médio Oriente, não apenas pela subida do preço do petróleo, como por uma eventual perceção em Moscovo de que Kiev “vai ficar com falta” de sistemas de defesa aérea, que estão a ser usados pelos países do Golfo contra os ataques iranianos.Zelensky lamentou também que o 20.º pacote de sanções à Rússia não tenha sido ainda aprovado na União Europeia (UE) e o levantamento temporário das penalizações ao comércio de petróleo russo., observou.