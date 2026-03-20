Mundo
Guerra na Ucrânia
Bruxelas critica Orbán. Negociações de paz para a Ucrânia retomadas no sábado
Os líderes europeus reafirmaram, à margem da cimeira de Bruxelas, que vão conseguir disponibilizar o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, apesar do bloqueio da Hungria. E enquanto a Rússia considerou que as negociações para a paz estavam em "pausa situacional", Kiev anunciou que os negociadores vão voltar às conversações já este sábado, nos Estados Unidos.
Durante a reunião do Conselho Europeu, na quinta-feira, os líderes da União não conseguiram convencer o primeiro-ministro húngaro a desistir do bloqueio ao empréstimo da União Europeia à Ucrânia. Ainda assim, Bruxelas assegurou que haverá forma de disponibilizar o prometido apoio de 90 mil milhões de euros
"Vamos cumprir o prometido, de uma forma ou de outra", afirmou a presidente da Comissão Europeia na quinta-feira, após a Cimeira Europeia em Bruxelas.
Também o presidente do Conselho Europeu assegurou que “ninguém pode chantagear” esta e outras instituições da UE, referindo-se ao bloqueio húngaro.
“Hoje não discutimos o que já tínhamos discutido no dezembro, mas os líderes falaram para condenar claramente a atitude [do primeiro-ministro húngaro] Viktor Orbán, para recordar que, uma vez que há um acordo, um acordo é um acordo e que todos os líderes precisam de honrar a sua palavra. Ninguém pode chantagear o Conselho Europeu, ninguém pode chantagear as instituições da União Europeia e precisamos de concretizar isto”, disse António Costa.O antigo primeiro-ministro português considerou ainda ser “completamente inaceitável o que Orbán está a fazer”, adiantando “que este comportamento não pode ser aceite pelos líderes”.
O presidente ucraniano tentou persuadir o chefe de Governo húngaro, lembrando-o da importância “vital” deste empréstimo.
"É crucial para nós. É um recurso destinado a proteger vidas", declarou Volodymyr Zelensky, dirigindo-se aos líderes europeus por videoconferência, durante a Cimeira Europeia.
Fontes europeias indicaram que, na reunião do Conselho Europeu, Orbán voltou a insistir que, enquanto o país não receber petróleo, também não irá aprovar fundos para a Ucrânia.
Zelensky anuncia encontro com negociadores dos EUA
Do lado da Rússia há informação de que as negociações entre Washington, Moscovo e Kiev estavam numa “pausa situacional”, que desde o início da guerra com o Irão passaram para segundo plano. Mas a Ucrânia falou em novas conversações.
Foi o próprio presidente ucraniano que afirmou que os negociadores ucranianos vão estar, no sábado, nos Estados Unidos numa tentativa de retomar as negociações de paz para a Ucrânia.
"A equipa ucraniana — concretamente a parte política do grupo — já está a caminho. Esperamos uma reunião nos Estados Unidos no sábado", disse Zelensky na publicação diária nas redes sociais.
“É também importante que tenhamos recebido sinais do lado dos EUA indicando a disponibilidade para continuar a trabalhar dentro dos formatos de negociação existentes para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia”, escreveu o líder ucraniano. “Houve uma pausa nas conversações e é hora de as retomar”.
O representante de Moscovo Kirill Dmitriev reuniu-se em Miami, na semana passada, com negociadores norte-americanos, incluindo os enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner. Reunião que ocorreu depois de Washington ter anunciado o levantamento de algumas sanções ao comércio de petróleo russo, com o objetivo de mitigar a escalada dos preços no contexto da atual guerra no Médio Oriente.
A última ronda trilateral foi realizada em Genebra em 17 e 18 de fevereiro e terminou com as partes afastadas sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo.
Na cimeira europeia, Zelensky transmitiu aos líderes europeus que é preciso garantir que a Rússia não volte às negociações de paz numa posição de força.
“Mas com que mentalidade é que o lado russo vai chegar às negociações desta vez? Depende de todos nós garantir que os russos não chegam a estas negociações com o sentimento de que a sua posição está muito mais forte”, defendeu no discurso.
O presidente ucraniano salientou que a Rússia pode sentir-se reforçada devido à guerra no Médio Oriente, não apenas pela subida do preço do petróleo, como por uma eventual perceção em Moscovo de que Kiev “vai ficar com falta” de sistemas de defesa aérea, que estão a ser usados pelos países do Golfo contra os ataques iranianos.
Zelensky lamentou também que o 20.º pacote de sanções à Rússia não tenha sido ainda aprovado na União Europeia (UE) e o levantamento temporário das penalizações ao comércio de petróleo russo.
“Isso dá uma quantia significativa de dinheiro para o orçamento de guerra de Putin”, observou.
"Vamos cumprir o prometido, de uma forma ou de outra", afirmou a presidente da Comissão Europeia na quinta-feira, após a Cimeira Europeia em Bruxelas.
Também o presidente do Conselho Europeu assegurou que “ninguém pode chantagear” esta e outras instituições da UE, referindo-se ao bloqueio húngaro.
“Hoje não discutimos o que já tínhamos discutido no dezembro, mas os líderes falaram para condenar claramente a atitude [do primeiro-ministro húngaro] Viktor Orbán, para recordar que, uma vez que há um acordo, um acordo é um acordo e que todos os líderes precisam de honrar a sua palavra. Ninguém pode chantagear o Conselho Europeu, ninguém pode chantagear as instituições da União Europeia e precisamos de concretizar isto”, disse António Costa.O antigo primeiro-ministro português considerou ainda ser “completamente inaceitável o que Orbán está a fazer”, adiantando “que este comportamento não pode ser aceite pelos líderes”.
O presidente ucraniano tentou persuadir o chefe de Governo húngaro, lembrando-o da importância “vital” deste empréstimo.
"É crucial para nós. É um recurso destinado a proteger vidas", declarou Volodymyr Zelensky, dirigindo-se aos líderes europeus por videoconferência, durante a Cimeira Europeia.
Fontes europeias indicaram que, na reunião do Conselho Europeu, Orbán voltou a insistir que, enquanto o país não receber petróleo, também não irá aprovar fundos para a Ucrânia.
Zelensky anuncia encontro com negociadores dos EUA
Do lado da Rússia há informação de que as negociações entre Washington, Moscovo e Kiev estavam numa “pausa situacional”, que desde o início da guerra com o Irão passaram para segundo plano. Mas a Ucrânia falou em novas conversações.
Foi o próprio presidente ucraniano que afirmou que os negociadores ucranianos vão estar, no sábado, nos Estados Unidos numa tentativa de retomar as negociações de paz para a Ucrânia.
"A equipa ucraniana — concretamente a parte política do grupo — já está a caminho. Esperamos uma reunião nos Estados Unidos no sábado", disse Zelensky na publicação diária nas redes sociais.
“É também importante que tenhamos recebido sinais do lado dos EUA indicando a disponibilidade para continuar a trabalhar dentro dos formatos de negociação existentes para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia”, escreveu o líder ucraniano. “Houve uma pausa nas conversações e é hora de as retomar”.
O representante de Moscovo Kirill Dmitriev reuniu-se em Miami, na semana passada, com negociadores norte-americanos, incluindo os enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner. Reunião que ocorreu depois de Washington ter anunciado o levantamento de algumas sanções ao comércio de petróleo russo, com o objetivo de mitigar a escalada dos preços no contexto da atual guerra no Médio Oriente.
A última ronda trilateral foi realizada em Genebra em 17 e 18 de fevereiro e terminou com as partes afastadas sobre os temas essenciais das conversações, que dizem respeito ao futuro das regiões reivindicadas pela Rússia no leste da Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão de Moscovo.
Na cimeira europeia, Zelensky transmitiu aos líderes europeus que é preciso garantir que a Rússia não volte às negociações de paz numa posição de força.
“Mas com que mentalidade é que o lado russo vai chegar às negociações desta vez? Depende de todos nós garantir que os russos não chegam a estas negociações com o sentimento de que a sua posição está muito mais forte”, defendeu no discurso.
O presidente ucraniano salientou que a Rússia pode sentir-se reforçada devido à guerra no Médio Oriente, não apenas pela subida do preço do petróleo, como por uma eventual perceção em Moscovo de que Kiev “vai ficar com falta” de sistemas de defesa aérea, que estão a ser usados pelos países do Golfo contra os ataques iranianos.
Zelensky lamentou também que o 20.º pacote de sanções à Rússia não tenha sido ainda aprovado na União Europeia (UE) e o levantamento temporário das penalizações ao comércio de petróleo russo.
“Isso dá uma quantia significativa de dinheiro para o orçamento de guerra de Putin”, observou.
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