Cerca de 54 mil pessoas sem energia após ataque com drone russo
Cerca de 54 mil pessoas ficaram hoje sem energia elétrica na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, após um ataque com um drone russo, segundo a empresa estatal de eletricidade da região.
"A infraestrutura energética no distrito de Nizhin foi danificada", afirmou a empresa em comunicado.
Nizhin é um importante entroncamento ferroviário e já foi alvo de vários ataques nos últimos meses.
Na noite passada, a Rússia lançou um total de 143 drones de longo alcance contra a Ucrânia.
Dos 143 drones, 116 foram neutralizados pelas defesas aéreas ucranianas e 22 atingiram 17 locais diferentes em todo o país, que não foram especificados pela Força Aérea Ucraniana no seu relatório de bombardeamento.
De acordo com a agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform, citando os canais russos do Telegram, drones ucranianos atingiram a infraestrutura ferroviária na segunda-feira à noite na região de Rostov, no sul da Rússia.
Por sua vez, o Ministério da Defesa russo afirmou que as suas defesas aéreas "intercetaram e destruíram 97 drones ucranianos de asa fixa" na noite passada sobre oito regiões russas e o Mar Negro.