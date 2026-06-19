Costa diz que UE não quer ser mediador de negociações para fim de guerra na Ucrânia

No final da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, o antigo primeiro-ministro português lembrou ainda que “a UE está do lado da Ucrânia”.

Divisões entre aliados europeus

Os líderes europeus já saudaram o arranque das negociações de adesão, mas o processo continua dependente de critérios rigorosos.





C/agências

O presidente do Conselho Europeu esclareceu que, afirmou Costa, acrescentando, porém, que o bloco comunitário tem de ser capaz de transmitir as suas próprias mensagens a Moscovo.Uma proposta diplomática ao Kremlin por parte do presidente do Conselho Europeu expôs divisões na cimeira de líderes da UE sobre como lidar com as relações com a Rússia. Numa conferência de imprensa após a reunião,, disse Costa., reiterou, acrescentando que os diferentes intervenientes e esforços, como é o caso da coligação de países dispostos a dar garantias de segurança a Kiev no caso de um acordo de paz com a Rússia, “não são concorrentes mas sim complementares”.O líder do Conselho Europeu referiu ainda queAntónio Costa defendeu ainda que esta iniciativa diplomática com o Kremlin tem como objetivo "ouvir" a Rússia antes de eventuais discussões sobre a Ucrânia.Estes "contactos diplomáticos" entre o gabinete criado por António Costa e Moscovo, revelados na quarta-feira, causaram desconforto em algumas capitais europeias, segundo diplomatas em Bruxelas., enfatizou o presidente francês, Emmanuel Macron, à imprensa."Os representantes das instituições e dos Estados-membros, que são fundamentais para as futuras garantias de segurança", estarão presentes na mesa das negociações quando estas se realizarem, explicou ainda o presidente francês.Ou seja, o residente do Conselho Europeu, António Costa, em representação das instituições da UE, e os países europeus dispostos a garantir a segurança futura da Ucrânia.O Chanceler alemão, Friedrich Merz, fez eco deste sentimento ao mencionar à imprensa a presença simultânea das instituições e de certos países da UE, como os reunidos no âmbito do E3., explicou Merz.E quando chegar a altura das negociações, “naturalmente, é evidente que o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, desempenhará um papel importante”.Os líderes europeus sublinharam ainda a necessidade de falar a uma só voz com a Rússia quando chegar a altura, sem cair na “armadilha” de quem deve falar, como disse a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas.disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.Os líderes europeus voltarmm a reunir-se em Bruxelas, num momento marcado por duas crises centrais: a guerra na Ucrânia e a tensão com o Irão.As negociações de paz com Teerão, previstas para a Suíça, foram adiadas, mantendo a instabilidade no Médio Oriente. Ao mesmo tempo, Volodymyr Zelensky voltou a pressionar a União Europeia para acelerar a adesão da Ucrânia.