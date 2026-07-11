Mundo
Guerra na Ucrânia
Dez feridos após ataque russo com mísseis em Kiev
A Rússia bombardeou a capital da Ucrânia com mísseis balísticos na madrugada deste sábado, ferindo pelo menos 10 pessoas, disseram as autoridades. Kiev aguarda novos fornecimentos de munições de defesa aérea no meio de uma escassez que a deixou vulnerável a ataques russos.
Uma testemunha revelou à Reuters que ouviu uma série de fortes explosões na cidade durante a madrugada, antes de ser anunciado o alerta aéreo.
A Rússia lançou seis mísseis balísticos, outros seis mísseis de cruzeiro e 121 drones, informou a Força Aérea da Ucrânia, acrescentando que abateu pelo menos dois mísseis de cruzeiro e 111 drones.
A Ucrânia, que enfrenta uma grave escassez de munições para os seus sistemas de defesa aérea Patriot, tem-se mostrado praticamente incapaz de intercetar mísseis balísticos, que viajam a várias vezes a velocidade do som, ao longo do último mês.
A Rússia intensificou os ataques à capital nas últimas semanas. Até à data, este mês, os ataques a Kiev e à região circundante já mataram mais de 60 pessoas.
O ataque de sábado danificou um edifício não residencial num distrito, enquanto o fumo saía de outro, e um edifício comercial estava em chamas como resultado do ataque, informou a administração militar da cidade na aplicação Telegram.
Uma subestação de transformadores também pegou fogo, disse o presidente da câmara, Vitali Klitschko, enquanto janelas foram estilhaçadas em alguns edifícios residenciais.
A Força Aérea informou que 11 locais foram atingidos no total em todo o território ucraniano.
Um morto em ataque com um drone na baía de Taganrog
Uma pessoa morreu num ataque com um drone contra quatro embarcações, incluindo um petroleiro carregado com metanol, na Baía de Taganrog, no Mar de Azov, informaram este sábado as autoridades russas.
"Um marinheiro de uma embarcação de apoio técnico perdeu a vida. Apresento as minhas condolências à família e aos entes queridos do falecido. Mais ninguém ficou ferido", escreveu Yuri Slyusar, governador da região de Rostov, no sul do país, no Telegram."As embarcações sofreram danos de diferentes graus, mas não há risco de derrame ou fuga de metanol". Mais de uma dúzia e meia de drones foram destruídos durante a repulsão do ataque aéreo à região, acrescentou Slyusar.
O Ministério da Defesa russo afirmou que as unidades de defesa aérea abateram um total de 178 drones ucranianos sobre várias regiões durante a noite.
Na sexta-feira, incêndios deflagraram em dois depósitos de combustível e no porto marítimo de Taganrog, em consequência de ataques com drones.
A Rússia lançou seis mísseis balísticos, outros seis mísseis de cruzeiro e 121 drones, informou a Força Aérea da Ucrânia, acrescentando que abateu pelo menos dois mísseis de cruzeiro e 111 drones.
A Ucrânia, que enfrenta uma grave escassez de munições para os seus sistemas de defesa aérea Patriot, tem-se mostrado praticamente incapaz de intercetar mísseis balísticos, que viajam a várias vezes a velocidade do som, ao longo do último mês.
A Rússia intensificou os ataques à capital nas últimas semanas. Até à data, este mês, os ataques a Kiev e à região circundante já mataram mais de 60 pessoas.
O ataque de sábado danificou um edifício não residencial num distrito, enquanto o fumo saía de outro, e um edifício comercial estava em chamas como resultado do ataque, informou a administração militar da cidade na aplicação Telegram.
Uma subestação de transformadores também pegou fogo, disse o presidente da câmara, Vitali Klitschko, enquanto janelas foram estilhaçadas em alguns edifícios residenciais.
A Força Aérea informou que 11 locais foram atingidos no total em todo o território ucraniano.
Um morto em ataque com um drone na baía de Taganrog
Uma pessoa morreu num ataque com um drone contra quatro embarcações, incluindo um petroleiro carregado com metanol, na Baía de Taganrog, no Mar de Azov, informaram este sábado as autoridades russas.
"Um marinheiro de uma embarcação de apoio técnico perdeu a vida. Apresento as minhas condolências à família e aos entes queridos do falecido. Mais ninguém ficou ferido", escreveu Yuri Slyusar, governador da região de Rostov, no sul do país, no Telegram."As embarcações sofreram danos de diferentes graus, mas não há risco de derrame ou fuga de metanol". Mais de uma dúzia e meia de drones foram destruídos durante a repulsão do ataque aéreo à região, acrescentou Slyusar.
O Ministério da Defesa russo afirmou que as unidades de defesa aérea abateram um total de 178 drones ucranianos sobre várias regiões durante a noite.
Na sexta-feira, incêndios deflagraram em dois depósitos de combustível e no porto marítimo de Taganrog, em consequência de ataques com drones.
c/agências