Dez mortos e 20 feridos em ataques russos e ucranianos

Na Ucrânia, a cidade de Odessa, banhada pelo mar Negro, foi atingida por um míssil russo, resultando na morte de duas pessoas ferimento de oito, incluindo duas crianças, informou o vice-presidente da câmara municipal, Oleksandr Filatov, no Telegram.

Entre as vítimas mortais estava "uma mulher que caminhava num parque com crianças no momento do ataque".

"As crianças sobreviveram e estão a receber a assistência necessária", relataram no Telegram os serviços de emergência da cidade.

Filatov confirmou também que os mísseis atingiram prédios residenciais, veículos e outras infraestruturas civis, numa cidade que nos últimos dias sido alvo de ataques russos com frequência.

Na região vizinha de Mykolaiv, drones atingiram a infraestrutura portuária, matando duas pessoas e causando danos em três navios, informou uma autoridade regional.

Outra pessoa morreu num ataque de drone que causou ainda cinco feridos na região de Kherson, no sul do país, informou o governador regional, Yaroslav Yanushevych.

Em Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade da Ucrânia, uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas, incluindo duas crianças, por disparos de artilharia russos, anunciaram as autoridades locais.

Na Rússia, os serviços de emergência da cidade relataram que um drone ucraniano matou um homem na região de Belgorod, próxima da fronteira com o nordeste da Ucrânia.

Outra pessoa morreu após um ataque ucraniano a Horlivka, cidade no leste da Ucrânia ocupada pela Federação Russa, adiantou o presidente da câmara, Ivan Prikhodko.

Outras duas pessoas faleceram num ataque de drone ucraniano a uma estrada nas áreas da região de Kherson ocupadas pela Rússia, segundo o governador nomeado por Moscovo, Vladimir Vasilenko.