Dez mortos e uma centena de feridos em ataque russo na região de Kiev



De acordo com uma jornalista da agência France-Presse (AFP), o ataque atingiu em particular um stand de tiro. Refere a jornalista que mesmo depois do ataque havia nessas tendas um ecrã que passava imagens de um vídeo promocional de uma empresa militar.



A AFP assinala que à volta deste local prédios residenciais ficaram completamente destruídos.



As equipas de socorros deslocadas ao local tiveram de vasculhar os destroços em busca de vítimas, tal a dimensão da destruição provocada pelo míssil russo.



Com novas dúvidas a juntarem-se a questões prévias relativamente à organização deste tipo de demonstrações relacionados com a indústria militar, uma responsável local explicou à AFP que os organizadores não haviam feito qualquer nota oficial às autoridades municipais sobre o evento.



“Toda a gente está muito descontente por um evento destes ter acontecido mesmo ao lado de habitações. Se se organiza este tipo de eventos, é absolutamente necessário fazê-lo num local seguro, afastado das zonas residenciais”, lamentou esta responsável.



Uma moradora da área que sobreviveu ao ataque com o filho e o seu cão assinalou a existência de mais de um ataque: “Houve duas vagas. Abateu-se sobre o solo violentamente por duas vezes e depois bateu no edifício. O telhado ficou danificado, gravemente danificado”.



Um balanço do procurador-geral da Ucrânia, Rouslan Kravtchenko, que confirma os dez mortos, aponta a existência de vários níveis de ferimento nas 100 pessoas atingidas.

Dia de luto para a indústria militar ucraniana



Na sequência das acusações já deixadas pelos responsáveis locais, as autoridades ucranianas anunciaram a abertura de um inquérito por “negligência com resultado de morte”.



Em causa estarão “possíveis incumprimentos de obrigações” pela organização: “O inquérito permitirá determinar quem tomou a decisão de organizar este evento, quem aprovou o local, a hora e o formato (...) e se os riscos tinham sido devidamente avaliados”, salientou Kravtchenko.



Não é a primeira vez que Moscovo visa eventos militares deste tipo. Os responsáveis ucranianos por várias vezes foram criticados por levarem a cabo eventos militares sem acautelar a segurança dos participantes.



A AFP assinala que já anteriormente as forças russas visaram cerimónias de entregas de medalhas. Esta sexta-feira, saudaram o ataque levado a cabo contra “uma demonstração de drones de fabrico ucraniano e estrangeiro [na qual participavam] os principais fabricantes”, além de oficiais do exército e agentes dos serviços de segurança ucranianos.



Uma responsável do setor da defesa, Kateryna Mykhalko, assinalou no Instagram que hoje é um "dia de luto para a indústria" militar ucraniana.



As forças russas atacaram esta sexta-feira um evento em que decorria uma demonstração de equipamentos militares. Um míssil atingiu o local, a cerca de 20 quilómetros de Kiev, fazendo pelo menos dez mortos e deixando mais de uma centena de feridos.