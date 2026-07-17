Dois mortos e oito feridos em ataques aéreos russos em Odessa

"Um míssil atingiu um edifício residencial. Infelizmente, duas pessoas perderam a vida. De acordo com as últimas informações, há oito feridos, incluindo duas crianças", apontou Filatov através da rede social Telegram.

Segundo o vice-presidente da câmara, edifícios residenciais, um edifício religioso, um jardim de infância, veículos e outras infraestruturas civis "também foram danificados".

"Entre as vítimas está uma mulher que caminhava num parque com crianças no momento do ataque. As crianças sobreviveram e estão a receber os cuidados necessários", detalharam posteriormente os serviços de emergência ucranianos no Telegram.

A Ucrânia tem sido alvo de ataques diários de drones e mísseis russos desde o início da guerra, iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.

Na quarta-feira, a região de Odessa foi alvo de mísseis e drones russos pelo quinto dia consecutivo, dos quais resultaram três mortos e três feridos.

Por outro lado, Moscovo indicou que as defesas aéreas russas abateram 375 drones ucranianos durante a última noite em 18 regiões ocidentais do país e na península anexada da Crimeia.

As aeronaves não tripuladas ucranianas atingiram alvos nas regiões de Moscovo, Yaroslavl, Kaluga, Tver, Saratov e Tula, entre outras, disse hoje o Ministério da Defesa russo.

Segundo a Rússia, as forças ucranianas atacaram também as regiões fronteiriças de Belgorod, Bryansk e Kursk, bem como as regiões do sul de Krasnodar, Volgogrado, Stavropol, Rostov e Smolensk, bem como alvos nos mares Negro e de Azov.

Na região russa de Saratov, situada a mais de 800 quilómetros a sudeste de Moscovo, os drones ucranianos danificaram infraestruturas civis na cidade de Engels, onde se situa um aeródromo militar russo já atingido por Kiev em diversas ocasiões.