Dois mortos e oito feridos em ataques aéreos russos em Odessa
Duas pessoas morreram na madrugada de hoje e outras oito ficaram feridas em ataques aéreos russos contra a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, revelou o vice-presidente da câmara, Oleksandr Filatov.
"Um míssil atingiu um edifício residencial. Infelizmente, duas pessoas perderam a vida. De acordo com as últimas informações, há oito feridos, incluindo duas crianças", apontou Filatov através da rede social Telegram.
Segundo o vice-presidente da câmara, edifícios residenciais, um edifício religioso, um jardim de infância, veículos e outras infraestruturas civis "também foram danificados".
"Entre as vítimas está uma mulher que caminhava num parque com crianças no momento do ataque. As crianças sobreviveram e estão a receber os cuidados necessários", detalharam posteriormente os serviços de emergência ucranianos no Telegram.
A Ucrânia tem sido alvo de ataques diários de drones e mísseis russos desde o início da guerra, iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.
Na quarta-feira, a região de Odessa foi alvo de mísseis e drones russos pelo quinto dia consecutivo, dos quais resultaram três mortos e três feridos.
Por outro lado, Moscovo indicou que as defesas aéreas russas abateram 375 drones ucranianos durante a última noite em 18 regiões ocidentais do país e na península anexada da Crimeia.
As aeronaves não tripuladas ucranianas atingiram alvos nas regiões de Moscovo, Yaroslavl, Kaluga, Tver, Saratov e Tula, entre outras, disse hoje o Ministério da Defesa russo.
Segundo a Rússia, as forças ucranianas atacaram também as regiões fronteiriças de Belgorod, Bryansk e Kursk, bem como as regiões do sul de Krasnodar, Volgogrado, Stavropol, Rostov e Smolensk, bem como alvos nos mares Negro e de Azov.
Na região russa de Saratov, situada a mais de 800 quilómetros a sudeste de Moscovo, os drones ucranianos danificaram infraestruturas civis na cidade de Engels, onde se situa um aeródromo militar russo já atingido por Kiev em diversas ocasiões.