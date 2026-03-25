Drone vindo da Rússia atinge central elétrica na Estónia









Não resultaram feridos do incidente e as infraestruturas elétricas também não sofreram danos.





Além da Estónia, também as autoridades da Letónia confirmaram a entrada de um drone no seu espaço aéreo na última noite.





Sergei Stepanov / ERR

Governo da Estónia convoca reunião de emergência





O ISS sublinha ainda que o pessoal não autorizado não deve deslocar-se no local e deve manter a distância de qualquer coisa que se assemelhe a detritos de drones, caso os observe, uma vez que podem ser potencialmente perigosos devido ao risco de explosão. Quaisquer detritos ou outros avistamentos relacionados com drones devem ser comunicados à linha de emergência 112.

O Vice-Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Nacionais da Letónia, disse ao programa da televisão letã "Morning Panorama" que a noite tinha sido tinha agitada para as unidades de defesa aérea.





O objeto que entrou na Letónia detonou por volta das duas e meia da manhã, tendo sido detetado pelo radar cerca de 10 minutos antes.

O drone que se despenhou na Letónia pode ser ucraniano, disse Silina, referindo que tal já tinha acontecido anteriormente na Lituânia.





A governante considera que o incidente de Auvere é "semelhante" e que, numa altura em que os ataques à Ucrânia são frequentes, as consequências nas regiões fronteiriças dos Estados Bálticos devem ser tidas em conta.

Notificação de ameaça emitida na Estónia não especificava regiões afetadas

No entanto, o alerta não esclarecia que região estava a ser ameaçada por drones. A mensagem também causou confusão sobre o que as pessoas deveriam observar, antes de se abrigarem.





Tanto o número de emergência (112) como o número nacional de informação (1247) foram inundados com chamadas, anunciou o Centro de Resposta a Emergências às 9h24, o que poderá ter implicado tempos de espera até que um operador atendesse.





ERR





Às 9h35, o EE-ALARM enviou uma nova notificação: "Informação atualizada! As zonas de perigo são Ida-Virumaa e Lääne-Virumaa. Se virem um drone, abriguem-se e liguem para o 112". Esta notificação também foi enviada em inglês.

Os incidentes ocorreram numa altura em que o porto russo de Ust-Luga, no Báltico, estava a ser atacado por drones ucranianos, enquanto as instalações petrolíferas do porto de Primorsk, do outro lado do Golfo da Finlândia, estão a arder há mais de dois dias., declarou um porta-voz do Serviço de Segurança Interna (ISS)."De acordo com as informações atuais, o drone não se dirigia à Estónia. Estão a ser tomadas as primeiras medidas e a investigação esclarecerá as circunstâncias mais específicas", afirmou a Procuradora-Geral do Estado, Astrid Asi, através de um comunicado de imprensa.O ISS está a investigar, sob a direção do Ministério Público.No local estão também equipas de desminagem.A ministra da Justiça, Liisa-Ly Pakosta, revelou ao ERR que oO produtor Enefit Power, por seu lado, afirmou que não se registaram danos imediatos na central eléctrica e que o incidente não terá um impacto significativo no sistema elétrico da Estónia.A Ucrânia atacou o porto de Ust-Luga com drones durante a noite de 24 para 25 de março. Foram registados ataques de drones ucranianos na região de Leninegrado, onde se situa o porto."São os efeitos da guerra de agressão em grande escala da Rússia. Podemos presumir que iremos assistir a mais incidentes deste tipo", afirmou Margo Palloson, diretora-geral do ISS.O ISS, conhecida na Estónia pelo acrónimo Kapo, apela a todos os cidadãos que testemunharam o incidente para que se apresentem e contactem o serviço por e-mail.Foi também registada a queda de um drone na Letónia, na aldeia de Dobročina, no sudeste do país, observou a porta-voz da ISS, Marta Tuul."Muito provavelmente, desviou-se da rota ou foi afetado por medidas de guerra eletromagnética enquanto protegia alguns objetos tecnicamente importantes", observou Leščinskis quando questionado sobre se a trajetória de voo foi intencional.A primeira-ministra da Letónia, Evika Silina, disse numa entrevista ao programa "" da TV3, na manhã desta quarta-feira, que a Ucrânia tinha sofrido um dos maiores ataques russos na terça-feira, numa altura em que as atenções do Ocidente estavam centradas nos acontecimentos no Médio Oriente.O sistema de notificação de ameaças EE-ALARM enviou um SMS para os telemóveis dos cidadãos na manhã desta quarta-feira, afirmando "ERR / 25 março 2026 07:04 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP