Economia da Rússia recua 0,2% no 1º. trimestre pela primeira vez em três anos

No primeiro trimestre do ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia tinha crescido 1,4% em termos homólogos, de acordo com as estatísticas oficiais.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, intensificou os bombardeamentos nas últimas semanas, o que tem levado Zelensky a insistir nos apelos internacionais para obrigar Moscovo a parar com a ofensiva.

Em 24 de abril, a União Europeia aprovou aquele que é já o 20º. pacote de sanções contra a Rússia desde o início do conflito.