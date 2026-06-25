Está "a sair-se muito bem". Zelensky elogiado por Trump e apoiado por aliados

“Forte sinal de apoio à Ucrânia”

Zelensky está a “sair-se muito bem"

O líder ucraniano defendeu mesmo que mais decisões firmes na cimeira do G7 serão decisivas para empurrar a Rússia para a mesa das negociações de paz.Segundo Zelensky,E prometeu que a Ucrânia continuará a atacar instalações russas fundamentais na guerra., disse o presidente ucraniano no discurso diário, na quarta-feira.Nas últimas 24 horas, drones ucranianos interromperam o fornecimento de energia na maior cidade da Crimeia, território controlado pela Rússia, e atacaram instalações no centro e sul do país.Entre os apelos de Zelensky, os aliados europeus prometem enviar “um forte sinal de apoio à Ucrânia” na cimeira da NATO em Ancara, agendada para julho., disse Friedrich Merz numa conferência de imprensa conjunta em Berlim, na quarta-feira, após os líderes europeus também terem conversado por videoconferência com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte., afirmou ainda o chanceler alemão, assegurando que “o apoio da Europa não vacila”.A cimeira da Aliança Atlântica decorre a 7 e 8 de julho na capital da Turquia e prevê-se a participação de líderes de 32 nações, entre eles Donald Trump.O presidente norte-americano defendeu que o homólogo ucraniano está "a sair-se muito bem" na guerra contra a Rússia. Questionado pelos jornalistas sobre se Volodymyr Zelensky está de facto a vencer o conflito, o presidente norte-americano preferiu não responder diretamente, mas fez questão de elogiar a coragem do líder ucraniano.O presidente dos Estados Unidos, que chegou a declarar que o líder ucraniano não tinha “as cartas na manga” para vencer contra a Rússia, afirmou na quarta-feira aos jornalistas no Salão Oval que Zelensky estava “a manter-se firme”.Já na semana passada, na cimeira do G7 em Évian, em França, o presidente norte-americano manifestou-se a favor da Ucrânia. O republicano, que alega ser próximo do homólogo russo Vladimir Putin, concordou em participar numa reunião com o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente ucraniano.O Estado-Maior da Ucrânia afirmou, na quarta-feira, que as forças de Kiev atacaram uma importante central de processamento de gás natural e dois centros de comunicação por satélite essenciais nos mais recentes ataques noturnos contra a Rússia. A campanha aérea da Ucrânia, que visa as instalações energéticas e as indústrias militares, intensificou-se à medida que Kiev constrói armas de longo alcance maiores e melhores para combater a invasão russa.Em resposta, Zelensky referiu que Moscovo determinou a redistribuição de alguns sistemas de defesa aérea de regiões russas para a capital e para a Ponte de Kerch, na Crimeia, uma ligação crucial para o abastecimento das tropas russas.Já o porta-voz da Presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov, frisou que a situação na frente de combate está a agravar-se para a Ucrânia e em breve vai tornar-se irreversível. Peskov sublinhou que, por causa disso, a Ucrânia "está a responder como pode" contra a infraestrutura civil russa.C/agências