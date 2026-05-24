Estúdio da estação alemã ARD destruído por bombardeamentos russos em Kiev

Estúdio da estação alemã ARD destruído por bombardeamentos russos em Kiev

Os bombardeamentos russos em Kiev, na madrugada de hoje, "destruíram parcialmente" o estúdio da estação pública alemã ARD, informou a cadeia de rádio e televisão.

Lusa /

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"O estúdio da ARD, localizado no centro da cidade, foi severamente danificado e parcialmente destruído, provavelmente por uma onda de choque que estilhaçou janelas, devastou salas e provocou o desabamento de paredes", indicou um comunicado emitido hoje.

Nenhum funcionário estava no estúdio no momento do ataque, acrescentou o comunicado.

"Apesar da dimensão dos danos, a cobertura em direto da Ucrânia continua: a produção e a transmissão em direto serão garantidas através de soluções técnicas móveis e sistemas de reserva", referiu a ARD, acrescentando que a integridade estrutural do edifício que alberga o estúdio da ARD está a ser avaliada.

"Os ataques aéreos russos têm sido maciços e implacáveis há anos e fazem parte da dura realidade da vida na Ucrânia", disse Vasily Golod, chefe do estúdio da ARD em Kiev, citado pela AFP.

Os bombardeamentos russos durante a madrugada de hoje contra a capital ucraniana ocorreu poucos dias depois de um ataque mortal da Ucrânia a uma residência de estudantes na região ocupada de Lugansk, que causou pelo menos 21 mortos e mais de 40 feridos, e ao qual o Presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma resposta militar.

Em Kiev, as ruas estão cobertas de escombros, edifícios residenciais foram gravemente danificados e um centro comercial foi destruído por um incêndio.

A Rússia confirmou hoje ter utilizado mísseis hipersónicos Orechnik para atacar a Ucrânia na última noite, alegando que os alvos dos bombardeamentos foram apenas instalações militares.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha denunciado já hoje o ataque com mísseis Orechnik na região de Kiev.

Esta terá sido a terceira vez que o míssil, com capacidade de transportar ogivas nucleares ou convencionais, foi utilizado na Ucrânia.

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