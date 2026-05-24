Estúdio da estação alemã ARD destruído por bombardeamentos russos em Kiev

"O estúdio da ARD, localizado no centro da cidade, foi severamente danificado e parcialmente destruído, provavelmente por uma onda de choque que estilhaçou janelas, devastou salas e provocou o desabamento de paredes", indicou um comunicado emitido hoje.

Nenhum funcionário estava no estúdio no momento do ataque, acrescentou o comunicado.

"Apesar da dimensão dos danos, a cobertura em direto da Ucrânia continua: a produção e a transmissão em direto serão garantidas através de soluções técnicas móveis e sistemas de reserva", referiu a ARD, acrescentando que a integridade estrutural do edifício que alberga o estúdio da ARD está a ser avaliada.

"Os ataques aéreos russos têm sido maciços e implacáveis há anos e fazem parte da dura realidade da vida na Ucrânia", disse Vasily Golod, chefe do estúdio da ARD em Kiev, citado pela AFP.

Os bombardeamentos russos durante a madrugada de hoje contra a capital ucraniana ocorreu poucos dias depois de um ataque mortal da Ucrânia a uma residência de estudantes na região ocupada de Lugansk, que causou pelo menos 21 mortos e mais de 40 feridos, e ao qual o Presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma resposta militar.

Em Kiev, as ruas estão cobertas de escombros, edifícios residenciais foram gravemente danificados e um centro comercial foi destruído por um incêndio.

A Rússia confirmou hoje ter utilizado mísseis hipersónicos Orechnik para atacar a Ucrânia na última noite, alegando que os alvos dos bombardeamentos foram apenas instalações militares.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha denunciado já hoje o ataque com mísseis Orechnik na região de Kiev.

Esta terá sido a terceira vez que o míssil, com capacidade de transportar ogivas nucleares ou convencionais, foi utilizado na Ucrânia.