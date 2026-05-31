Mundo
Guerra na Ucrânia
Exército ucraniano ataca refinaria russa
O Exército da Ucrânia atacou durante a madrugada de hoje a grande refinaria de Saratov, oeste da Rússia, considerada uma das unidades de processamento de petróleo mais importantes da região do Volga.
O bombardeamento foi confirmado pelas autoridades locais russas, que se limitaram a constatar, por agora, danos na infraestrutura.
O Estado Maior do Exército da Ucrânia, numa publicação no Facebook, informou que esta noite unidades das Forças de Defesa da Ucrânia "atacaram a refinaria de petróleo de Saratov" e puderam confirmar "um incêndio de grandes proporções" nas instalações.
O governador da região de Saratov, Roman Busargin, confirmou nas redes sociais que, segundo os relatórios preliminares, há "danos na infraestrutura civil", mas o ataque não causou vítimas mortais.
A refinaria, operada pela petrolífera Rosneft, processa anualmente sete milhões de toneladas de petróleo e produz "gasolina, gasóleo e outros combustíveis" que, denuncia o Estado Maior ucraniano, estão a ser usados pelo Exército russo na guerra.
O Estado Maior do Exército da Ucrânia, numa publicação no Facebook, informou que esta noite unidades das Forças de Defesa da Ucrânia "atacaram a refinaria de petróleo de Saratov" e puderam confirmar "um incêndio de grandes proporções" nas instalações.
O governador da região de Saratov, Roman Busargin, confirmou nas redes sociais que, segundo os relatórios preliminares, há "danos na infraestrutura civil", mas o ataque não causou vítimas mortais.
A refinaria, operada pela petrolífera Rosneft, processa anualmente sete milhões de toneladas de petróleo e produz "gasolina, gasóleo e outros combustíveis" que, denuncia o Estado Maior ucraniano, estão a ser usados pelo Exército russo na guerra.