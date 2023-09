Exército ucraniano diz ter recuperado aldeia perto de Bakhmut

“As Forças de Defesa tiveram sucesso parcial na área de Klichchiivka durante as operações ofensivas”, disse o Estado-Maior ucraniano, no relatório diário publicado na rede social Facebook.A terceira brigada de assalto ucraniano disse que a reconquista desta localidade abre caminho a “um avanço no flanco direito de Bakhmut” e é importante para o sucesso da contraofensiva ucraniana.“Os combates continuam, as nossas unidades continuam a consolidar as suas posições”, garantiu a mesma fonte.A recuperação da aldeia de Andriivka motivou controvérsia na quinta-feira. A vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar, anunciou a libertação da aldeia no Telegram, mas as suas declarações foram desmentidas pela Terceira Brigada ucraniana."A declaração sobre a captura de Andriivka é falsa e prematura. Combates sérios e intensos estão a ocorrer atualmente nas áreas de Klichtchiivka e Andriivka", disse no Telegram a terceira brigada de assalto do exército da Ucrânia.“Tais declarações são prejudiciais, colocam em risco a vida do pessoal e prejudicam a execução de missões de combate”, alertou a brigada.A batalha por Bakhmut, a mais longa e mortífera da guerra, já dura há mais de um ano.

O controlo da cidade foi reivindicado por Moscovo em maio, após a presença no local de mercenários do grupo Wagner.

Desde o início de junho que o exército ucraniano tem liderado uma contraofensiva com o objetivo de repelir as forças russas no leste e no sul do país, mas enfrenta poderosas linhas defensivas compostas por trincheiras, campos minados e armadilhas antitanque.A contraofensiva apenas permitiu até agora a reconquista de algumas aldeias, mas a pressão ucraniana intensificou-se nas últimas semanas, particularmente na frente sul, com a captura da aldeia de Robotyne, em direção à cidade de Tokmak, um importante ponto logístico para as forças russas.

c/agências