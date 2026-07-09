Guerra na Ucrânia. Junho foi o mês com mais vítimas civis desde início da guerra

Pelo menos 265 pessoas foram mortas e 1.816 ficaram feridas, de acordo com os números preliminares de junho, apresentados pelo Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).



Anteriormente, o ACNUDH tinha indicado que o número de civis mortos e feridos em solo ucraniano foi superior em maio do que em qualquer outro mês desde o início do conflito.



"Esta tendência preocupante parece manter-se em julho", advertiu a subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz, Rosemary DiCarlo, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia.



Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Federação Russa, em fevereiro de 2022, o ACNUDH verificou que pelo menos 16.402 civis, incluindo 802 crianças, foram mortos na Ucrânia.