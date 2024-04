Guerra na Ucrânia. Países Baixos entregam três F-16 adicionais para formação na Roménia

A transferência dos aparelhos para o Centro Europeu de Formação F-16 foi acompanhada por uma reunião entre o ministro da Defesa romeno, Angel Tilvar, e a sua homóloga neerlandesa, Kajsa Ollongren na Base Aérea n.º 86 de Borcea, na Roménia, segundo o portal ucraniano Euromaidan.

Os Países Baixos, juntamente com a Dinamarca e os Estados Unidos, lideraram uma coligação internacional, à qual Portugal também pertence, de reforço das capacidades aéreas da Ucrânia, através do fornecimento de caças norte-americanos F-16 e formação de pilotos ucranianos.

"Poucos meses após a abertura do Centro de Formação F-16, os pilotos romenos estão a treinar, com planos de integrar pilotos ucranianos em breve", escreveu Angel Tilvar na rede X.

Desde novembro de 2022, os Países Baixos forneceram oito caças à Roménia, com um compromisso total de 18 aeronaves para a formação de militares ucranianos.

Além disso, os Países Baixos comprometeram-se a fornecer 24 F-16 diretamente à Ucrânia para utilização nos palcos de combate contra as forças russas, mas a data de transferência, inicialmente prevista para o primeiro semestre deste ano, ainda não foi anunciada.

No total, Países Baixos, Dinamarca, Bélgica e Noruega prometeram o envio de 45 caças para a Ucrânia.

No início do mês, o porta-voz da Força Aérea ucraniana indicou que dois grupos estavam a aprimorar as suas aptidões na aeronave, na Dinamarca e nos Estados Unidos, e outro grupo estava a fazer a transição da sua formação base no Reino Unido para a França, com vista ao treino concreto em F-16.

Illya Yevlash indicou igualmente que uma equipa técnica ucraniana estava a receber formação específica para ministrar no futuro o treino de outros pilotos e pessoal de terra na Ucrânia.

As autoridades de Kiev têm exigido desde o começo da invasão da Rússia, em fevereiro de 2022, o envio de caças modernos, mas só em agosto do ano passado os Estados Unidos aprovaram a transferência dos caças norte-americanos da Dinamarca e da Holanda, que já se tinham oferecido para ceder estes aparelhos.

Em 21 de fevereiro, a Guarda Nacional do Arizona informou ao canal norte-americano CNN que os primeiros quatro pilotos ucranianos nos Estados Unidos deveriam terminar a sua formação em F-16, iniciada em outubro do ano passado, até ao próximo verão, e outros 12 aviadores fariam progressos até agosto.

Também o Presidente romeno, Klaus Iohannis, aprovou a formação de 50 pilotos ucranianos em F-16, prevendo-se que a formação termine no final do ano, mas este processo ainda não começou.

A ex-ministra da Defesa Helena Carreiras anunciou que Portugal vai dar este ano formação, em território nacional, a militares da Força Aérea da Ucrânia, com uma duração de quatro a seis meses, nas áreas do controlo de tráfego aéreo e manutenção de caças F-16, mas não se comprometeu com o envio de aeronaves, conforme o solicitado, em declarações em fevereiro à Lusa, pelo gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.