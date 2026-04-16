Guerra na Ucrânia: Rússia utiliza jogos de vídeo para fazer propaganda









É uma nova frente na guerra de informação da Rússia: os jogos de vídeo. Os russos utilizam-nos cada vez mais para divulgar a sua versão da guerra na Ucrânia. O exemplo mais recente é Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, um jogo lançado a 31 de março no Steam, a plataforma de venda de jogos de vídeo mais popular do mundo.

A versão russa da batalha



No jogo, traduzido na íntegra para inglês, o jogador comanda uma tripulação de helicóptero russa que é levada para Hostomel e tem como missão tomar o aeroporto eliminando os soldados ucranianos. Tudo é recriado ao pormenor: pistas, aviões, hangares, etc.

Captura de ecrã do jogo Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes

Atingir um público mais vasto através dos jogos de vídeo



Esta não é a primeira vez que o estúdio desenvolve um jogo sobre um conflito em curso - já o fez com "Syrian Warfare", lançado em 2017, que decorre durante a guerra civil síria - e não é o único a querer impor a sua narrativa.





"Há uma evolução em curso neste momento. Vemos cada vez mais jogos inspirados em conflitos em curso, ao passo que, no passado, os estúdios que queriam atingir um público vasto tendiam a optar por temas menos controversos, em que lutávamos contra extraterrestres ou monstros, ou então fazíamos uma abordagem histórica" e sem nomear claramente os beligerantes, "o que evita entrar em potenciais controvérsias", explica o jornalista Romain Mielcarek, especialista em defesa e entusiasta de jogos de vídeo.

Os russos, em particular, utilizam os jogos de vídeo para apoiar a sua narrativa no país, mas também para tentar chegar a um público fora das suas fronteiras.





Os jogos alcançam um público mais vasto e, por essa via, transmitem a ideia de que "o que é dito noutros meios de comunicação social não é a verdade. A verdade é esta. E nós estamos a utilizar este meio que vocês apreciam para vos dizer a verdade", continua Romain Mielcarek, professor e investigador do Instituto Prático de Jornalismo da Universidade Paris-Dauphine.

Captura de ecrã do jogo Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes







O investimento significativo e sustentado de Moscovo no desenvolvimento de jogos de vídeo "patrióticos" é a prova de uma estratégia deliberada para moldar as percepções públicas e políticas, normalizar as narrativas militarizadas e conquistar corações e mentes, especialmente entre os jovens, tanto na Rússia como no estrangeiro".

Uma ferramenta na guerra da informação

No entanto, Romain Mielcarek sublinha que é difícil avaliar a eficácia de uma tal operação de propaganda, uma vez que "as pessoas que vão aderir tendem a ser pessoas que já estão bastante convencidas. Uma pessoa que sabe que a Ucrânia é vítima de uma invasão unilateral da Rússia não vai mudar de opinião só porque joga um jogo como Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes", sublinha.





A utilização de jogos de vídeo "é mais uma peça de um puzzle mais vasto, um esforço da Rússia para influenciar a criação de todo um ecossistema mediático que lhe seja favorável e que alimente o público, exatamente o que os americanos têm vindo a fazer há décadas".

O jogo remete para o início da invasão da Ucrânia, durante a batalha altamente estratégica do aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, em fevereiro de 2022. OsPor outro lado, a história não corresponde ao que foi realmente visto no terreno. Por exemplo, no que respeita aos civis massacrados, o jogo afirma que o exército russo poupou a população. Ou, a propósito do famoso avião "Mriya", destruído durante os combates, diz-se que foram os ucranianos que o reduziram deliberadamente a pó.Contactado, o estúdio russo, que criou o jogo, disse que queria impor a sua versão da operação. Os criadores consideram que a batalha de Hostomel é a que foi "mais 'falsificada' pelas autoridades ucranianas". Explicam também que pretendem restaurar a reputação dos soldados russos que combateram, porque a sua "façanha" no local "foi injustamente 'esquecida' pelas autoridades russas", lamentam.Esta."O Estado concedeu financiamento para encorajar todas as indústrias criativas a desenvolver ferramentas de propaganda. Assim, assistimos a isso nos filmes, nas séries e nos jogos de vídeo", continua Romain Mielcarek. E ao contrário dos filmes e séries russos, que não estão disponíveis nas principais plataformas ocidentais, os jogos de vídeo são distribuídos sem restrições, nomeadamente noNoémie Lair - Radio France / 16 abril 2026 05:50 GMT+1Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP