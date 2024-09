Guerra na Ucrânia. Trabalhadores da Cruz Vermelha morrem em bombardeamento russo

, disse o presidente Volodymyr Zelensky na rede social X.A vila de Viroliubivka foi bombardeada, confirmou também o governador regional Vadym Filashkin no Telegram.Embora o presidente ucraniano tenha acusado a Rússia pela autoria do ataque, a declaração do Comité Internacional da Cruz Vermelha não especifica o autor do ataque., escreveu Mirjana Spoljaric, presidente da organização.A Cruz Vermelha estava a preparar-se para distribuir madeira e material de carvão na vila de Viroliubivk, a norte da cidade de Donetsk, a família vulneráveis para garantir que estavam abastecidas para o inverno. Mas os veículos e infraestruturas foram atingidos pelo bombardeamento.Recorde-se que os ataques aéreos russos contínuos danificaram severamente a infraestrutura de energia e saúde do país, deixando milhões vulneráveis, à medida que as temperaturas descem, segundo as autoridades da agência das Nações Unidas., adiantou ainda Spoljaric.Dmytro Loubinets, o comissário ucraniano para os direitos humanos, disse que os mortos eram “três cidadãos ucranianos, funcionários do CICV”.O incidente envolveu “fogo de artilharia” e aconteceu na aldeia de Virolyubivka, muito perto da frente, numa zona onde os combates são muito intensos.

Zelensky alerta novamente aliados

O presidente ucraniano criticou novamente, esta quinta-feira, a demora do Ocidente no levantamento das restrições para a utilização das armas de longo alcance dos aliados em território russo, após negociações sobre esta questão com responsáveis norte-americanos e britânicos., declarou Volodymyr Zelensky durante uma conferência de imprensa.Este assunto esteve no centro de uma rara visita conjunta, na quarta-feira, em Kiev, dos chefes da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, e da diplomacia britânica, David Lammy., sublinhou Zelensky, acrescentando que“Se podemos usar armas”, então devemos ser capazes de “usá-las da forma que precisamos, para atingir alvos militares russos”, insistiu o chefe de Estado., continuou.Segundo Volodymyr Zelensky, o exército russo lançou uma contraofensiva na região russa de Kursk, onde as forças de Kiev capturaram mais de 1.000 quilómetros quadrados desde o início da sua ofensiva em agosto.declarou Zelensky durante uma conferência de imprensa, garantindo ainda que esta resposta das forças de Moscovo “é consistente com o plano ucraniano”, sem entretanto acrescentar mais detalhes.