Guerra na Ucrânia. Zelensky espera receber mísseis Patriot "nos próximos dias"

"Nos próximos dias, vamos receber uma remessa dos Estados Unidos", afirmou o chefe de Estado ucraniano, em declarações divulgadas pela agência de notícias do país, Ukrinform, após ter-se reunido com o homólogo norte-americano, Donald Trump, à margem da cimeira da NATO em Ancara, capital turca.

Zelensky disse também ter firmado acordos com países europeus para receber mais unidades de um dos modelos de mísseis de interceção utilizados pelos sistemas Patriot, o PAC-3.

Na quarta-feira, durante a cimeira da NATO, Trump prometeu autorizar a Ucrânia fabricar mísseis para os sistemas Patriot com apoio norte-americano, tendo Zelensky referido que falta apenas chegar a acordo sobre "aspetos técnicos pendentes" para iniciar a produção.

O chefe de Estado referiu também que a Ucrânia está a trabalhar com oito países europeus no projeto Freya, financiado pela Comissão Europeia, com a objetivo de contrariar a ameaça dos mísseis balísticos lançados pela Federação Russa, na sequência da invasão em larga escala do território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022.

"Existem oito países que nos podem ajudar a construir o nosso sistema, o que tanto beneficiará a Ucrânia, como toda a Europa. Tenho total confiança no sucesso deste projeto", frisou Zelensky, considerando que as decisões em causa podem constituir "um grande avanço" para a defesa do país.