Jornalista conservador Tucker Carlson anuncia entrevista a Putin em Moscovo

"Estamos aqui para entrevistar o Presidente da Rússia Vladimir Putin", garantiu o polémico conservador e ex-apresentador da Fox News, próximo do ex-presidente Donald Trump, num vídeo publicado no X.

Sobre os motivos, Carlson frisou: "Porque é o nosso trabalho. Estamos no jornalismo. O nosso dever é informar as pessoas".

Carlson será o primeiro norte-americano a entrevistar Putin desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo, que começou há quase dois anos, noticiou o portal de notícias Politico.

Tucker Carlson tem questionado repetidamente o apoio dos EUA ao esforço de guerra da Ucrânia.

O Kremlin (presidência russa) tinha recusado hoje comentar os planos do ex-apresentador para uma entrevista com o líder russo.

Carlson, que apoia abertamente Donald Trump como candidato à presidência dos EUA, chegou à Rússia em 03 de fevereiro, segundo os `media` locais citados pela agência Efe.

Num vídeo transmitido pelo jornal russo Izvestia, o conhecido apresentador frisava que queria visitar a capital russa, sobre a qual tem lido muito.

"Quero conversar com as pessoas e ver como tudo funciona", acrescentou o jornalista.

Carlson já tinha manifestado no passado o desejo de entrevistar o chefe do Kremlin, que conversou pela última vez com um jornalista ocidental em outubro de 2021.