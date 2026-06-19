Kiev acusa Rússia de atacar embarcações civis no Mar Negro

"Após um ataque de drone russo contra embarcações civis no Mar Negro, um membro da tripulação de um navio com bandeira do Panamá foi morto e outros dois marinheiros ficaram feridos, um deles gravemente", declarou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, numa publicação no Telegram.

O responsável acrescentou que três marinheiros de uma segunda embarcação, com bandeira de São Cristóvão e Neves (América Central), também sofreram ferimentos ligeiros.

"É mais uma prova de que a Rússia está a travar uma guerra contra a liberdade de navegação, o comércio internacional e a segurança alimentar global", afirmou Kuleba na sua mensagem, sem especificar o tipo de produtos transportados pelos navios atacados, nem a nacionalidade do marinheiro morto e dos feridos.

A Rússia também terá atacado infraestruturas portuárias ucranianas, acrescentou o ministro, que classificou esta ação russa como "terrorismo" e apelou a uma resposta internacional contundente.

A Ucrânia tem denunciado repetidamente, ao longo da guerra, ataques russos a navios que carregam e descarregam nos seus portos. As forças de Kiev também têm atacado, sobretudo nos últimos meses, navios da chamada "frota fantasma" russa, que a Rússia utiliza para contornar as sanções internacionais e continuar a exportar petróleo e outros produtos.

De acordo com o comunicado desta sexta-feira da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, 90 drones de longo alcance contra a Ucrânia, dos quais 79 foram abatidos pelas defesas ucranianas.

Uma menina de oito anos morreu na cidade de Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, em consequência dos ataques russos.