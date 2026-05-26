Kiev classifica ameaça russa de ataques como "chantagem descarada"

O governo e diplomacia ucranianos agradeceram às missões diplomáticas estrangeiras que mantiveram os seus funcionários na capital, apesar dos alertas russos para que deixassem o país o mais rápido possível por motivos de segurança.

"De acordo com avaliações do lado ucraniano, o nível geral de ameaças à segurança que a Rússia representa para Kiev e outras cidades ucranianas permanece o mesmo que nos anos e meses anteriores", segundo comunicado.

O texto do ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que a Rússia tem usado regularmente "todo o seu arsenal de mísseis e drones letais contra a capital ucraniana" desde o início da guerra e, portanto, não considera haver risco maior.

"Para combater a intimidação russa, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia está pronto para ajudar no reforço da segurança das missões diplomáticas estrangeiras, caso seja solicitado", lê-se ainda.

O embaixador da União Europeia na Ucrânia e outros diplomatas de países parceiros de Kiev reagiram ao anúncio russo de uma nova campanha de bombardeamentos maciços contra a capital ucraniana, afirmando que não têm intenção de deixar a cidade.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, aconselhara na segunda-feira os Estados Unidos e outros países com missões na capital ucraniana a evacuarem a sua embaixada em Kiev numa conversa telefónica com o homólogo norte-americano, Marco Rubio.