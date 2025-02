Líderes europeus reuniram-se em Paris para garantir uma voz nas negociações com Moscovo

O clarim tocou a reunir em Paris com o globo a girar numa direção oposta à Velha Europa, de súbito deixada à porta do bengaleiro das negociações marcadas entre Moscovo e Washington para decidir a nova ordem não apenas da Ucrânia mas também do Ocidente e do mundo. O presidente Volodymyr Zelensky pede para que a União Europeia não deixe que o novo mapa do seu país se decida nas costas de Kiev e Bruxelas, Emmanuel Macron tocou a reunir no Eliseu num último esforço para tentar preservar o estatuto de uma diplomacia que em tempos valeu mas que Donald Trump e Vladimir Putin atiram com desdém para o caixote do lixo da história.