NATO. Proposta de 0,25% de PIB para Ucrânia discutida em encontro informal

À Lusa, Paulo Rangel disse que o tema "foi referido (...) nos discursos de abertura, nas conversações a dois, a três e a mais que aqui houve, porque se trata, obviamente, de um jantar informal".

A proposta foi avançada por Mark Rutte em finais de Abril, mas só veio a público há cerca de uma semana. A ideia tem vindo a circular, apesar da oposição de países como a França e o Reino Unido, segundo noticiou o jornal Politico.

Paulo Rangel não quis revelar a posição do Governo português sobre a proposta. "Não vou adiantar-me sobre isso, primeiro porque isso exige um consenso de todos. Há uma coisa que todos sabem: Portugal é totalmente solidário com a Ucrânia, ainda hoje tive aqui um encontro informal, muito substantivo, com o ministro [dos negócios estrangeiros ucraniano] Andrii Sybiha", disse.

Sobre o encontro de amanhã, com os homólogos dos outros países-membros da Aliança Atlântica, o ministro dos negócios estrangeiros disse que "o objetivo principal é trocar impressões sobre a situação na Ucrânia e a situação no Médio Oriente", assim como preparar a cimeira da NATO em Ancara, que se realizará em Julho.

"Obviamente haverá um balanço daquilo que têm sido as relações transatlânticas e julgo que temos aqui um trabalho muito importante na preparação e na formatação daqueles que podem ser os resultados práticos dessa cimeira para o futuro da NATO", disse em declarações à Lusa.

Quanto ao sobressalto de ontem na capital da Lituânia, onde o presidente e primeiro-ministro tiveram que se abrigar num bunker após um alarme de actividade de drones junto à fronteira bielorrussa, Rangel fala em "provocação russa" que o Governo segue "com preocupação" e relembra que Portugal tem forças presentes na Estónia e na Lituânia.

Paulo Rangel está em Helsingborg para a reunião ministerial da NATO, em que a Ucrânia, o Médio Oriente e orçamentos de Defesa dos Estados-membros da NATO vão dominar a agenda. A Suécia recebe um encontro da Aliança pela primeira vez, desde que se tornou o seu mais recente membro em 2024.

O encontro contará com a presença do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que tem feito duras critícas à NATO, num momento em que a administração Trump declara abertamente a sua intenção de reduzir a presença militar americana na Europa da Aliança.