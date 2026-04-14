Guerra na Ucrânia
Nova fase da guerra: Ucrânia toma posição usando apenas sistemas robóticos
Pela primeira vez desde o início da guerra, os sistemas robóticos terrestres e os drones ucranianos tomaram uma posição inimiga sem recurso a infantaria.
A revelação foi feita pelo Presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky afirmou que, pela primeira vez durante esta guerra, o exército ucraniano conseguiu tomar uma posição do inimigo exclusivamente com a ajuda de plataformas não tripuladas - sistemas robóticos terrestres e drones.
Sistemas robóticos terrestres ucranianos. Telegram / Zelensky
Segundo Zelensky, a operação foi levada a cabo sem a participação da infantaria e os militares russos acabaram por se render. Ao mesmo tempo, o lado ucraniano não sofreu perdas.
O Chefe de Estado observou que o futuro da guerra já está a ser moldado no campo de batalha, onde as novas tecnologias são cada vez mais utilizadas.
Em particular, os sistemas robóticos terrestres Ratel, Termit, Ardal, Lynx, Zmii, Protetor e Volia completaram mais de 22 mil missões na linha da frente só nos últimos três meses.
Sistemas robóticos terrestres ucranianos. Telegram / Zelensky
De acordo com o Presidente, isto significa que, em mais de 22 mil casos, os robots foram enviados para as zonas mais perigosas em vez dos militares, o que ajudou a salvar vidas de soldados ucranianos.
Em março, Zelensky disse que havia 228 especialistas ucranianos no Médio Oriente a ajudar as forças de defesa aérea locais na luta contra os drones de ataque iranianos. Segundo afirmou, a Ucrânia recebeu 11 pedidos dos países vizinhos do Irão, dos países europeus e dos Estados Unidos para apoio em matéria de segurança na luta contra os "Shahed" iranianos e outros desafios semelhantes.
Entretanto, Alistair Carnes, Subsecretário de Estado da Defesa do Reino Unido, acredita que a Ucrânia pode reforçar a sua posição e exportar para o ocidente os seus próprios desenvolvimentos em matéria de defesa. Segundo afirmou, Londres está interessada na sua implementação nas Forças Armadas britânicas e entre os aliados da NATO.
Karina Levyc'ka / 13 abril 2026 18:59 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP