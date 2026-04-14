A revelação foi feita pelo Presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky afirmou que, pela primeira vez durante esta guerra, o exército ucraniano conseguiu tomar uma posição do inimigo exclusivamente com a ajuda de plataformas não tripuladas - sistemas robóticos terrestres e drones.

Sistemas robóticos terrestres ucranianos. Telegram / Zelensky







Segundo Zelensky, a operação foi levada a cabo sem a participação da infantaria e os militares russos acabaram por se render. Ao mesmo tempo, o lado ucraniano não sofreu perdas.

Sistemas robóticos terrestres ucranianos. Telegram / Zelensky







De acordo com o Presidente, isto significa que, em mais de 22 mil casos, os robots foram enviados para as zonas mais perigosas em vez dos militares, o que ajudou a salvar vidas de soldados ucranianos.

Entretanto, Alistair Carnes, Subsecretário de Estado da Defesa do Reino Unido, acredita que a Ucrânia pode reforçar a sua posição e exportar para o ocidente os seus próprios desenvolvimentos em matéria de defesa. Segundo afirmou, Londres está interessada na sua implementação nas Forças Armadas britânicas e entre os aliados da NATO.

O Chefe de Estado observou que oEm particular, os sistemas robóticos terrestrescompletaram mais de 22 mil missões na linha da frente só nos últimos três meses.Em março, Zelensky disse que havia 228 especialistas ucranianos no Médio Oriente a ajudar as forças de defesa aérea locais na luta contra os drones de ataque iranianos. Segundo afirmou, a Ucrânia recebeu 11 pedidos dos países vizinhos do Irão, dos países europeus e dos Estados Unidos para apoio em matéria de segurança na luta contra os "" iranianos e outros desafios semelhantes.Karina Levyc'ka / 13 abril 2026 18:59 GMT+1Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP