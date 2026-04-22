Oleoduto russo vai retomar abastecimento à Hungria dentro de horas

Na terça-feira, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia concluiu as reparações no oleoduto danificado por um ataque atribuído às forças russas.

As reparações no oleoduto de Druzhba tornaram-se um ponto de discórdia, atrasando a aprovação do empréstimo da União Europeia de 90 mil milhões de euros destinado a apoiar as necessidades militares e económicas da Ucrânia nos próximos dois anos.

Zelensky afirmou que a reparação do oleoduto estava condicionada à libertação dos fundos, que tinham sido bloqueados pela Hungria e pela Eslováquia.

O fornecimento de petróleo russo à Hungria e à Eslováquia foi interrompido durante dois meses.

Antes de ser derrotado pelo candidato centrista Péter Magyar, o primeiro-ministro húngaro cessante Viktor Orbán, ameaçou cortar o fornecimento de gás à Ucrânia por causa do diferendo relacionado com a demora nas reparações do oleoduto de Druzhba.

Nos últimos meses, tanto a Hungria como a Eslováquia acusaram Kiev de obstruir deliberadamente as entregas russas.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, que vai dirigir a cimeira de líderes da União Europeia a partir de quinta-feira agradeceu a Zelensky "por ter cumprido" os trabalhos de reparação.

Anteriormente, a União Europeia pretendia utilizar ativos russos congelados na Europa como garantia para o empréstimo.

A opção foi bloqueada pela Bélgica, onde se encontra a maior parte dos ativos congelados.

A Ucrânia foi invadida em 2014 pela Rússia que anexou a Península da Crimeia.

Em 2022, Moscovo lançou uma operação militar de grande escala contra todo o território ucraniano.