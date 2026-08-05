ONU condena ataques russos que mataram 377 civis em julho

Os ataques russos do mês passado provocaram ainda 2.129 feridos, o que representa uma subida considerável em relação a junho, quando foram registados 293 civis mortos e 1.990 feridos na Ucrânia, aponta o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), em comunicado hoje divulgado.

A situação foi considerada como "terror deliberado" pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que referiu terem sido usados por Moscovo quase 1.700 drones, mais de 1.630 bombas aéreas guiadas e mais de 50 mísseis balísticos só na última semana.

Agosto também já registou dois ataques noturnos de grande escala levados a cabo pelas Forças Armadas da Federação Russa.

"Muitos civis morreram e muitas vidas foram afetadas nas áreas densamente povoadas da região de Kiev e da capital do país", lamentou o coordenador humanitário das Nações Unidas na Ucrânia.

"Durante a noite, acrescentou, "mais de uma dezena de civis foram mortos e mais de 50 ficaram feridos. Equipas incansáveis de busca e salvamento continuam o seu trabalho, e as organizações humanitárias estão a prestar apoio".

A intensificação dos ataques também afetou civis noutras partes do país, onde casas, escolas, veículos de transporte público, sistemas de água e armazéns humanitários foram danificados.

"Ataques aéreos e com drones atingiram as cidades de Kramatorsk, Kherson e Zaporijia, matando e ferindo dezenas de residentes, incluindo crianças", disse Mathias Schmale, lembrando que o direito internacional humanitário obriga os dois lados em guerra a protegerem pessoas e infraestruturas civis.

"Os civis de toda a Ucrânia devem poder viver, trabalhar e criar filhos sem medo de novos ataques", concluiu.