ONU detetou danos em laboratório da central nuclear de Zaporizhia

Segundo um comunicado divulgado hoje, o organismo das Nações Unidas visitou na segunda-feira o Laboratório de Controlo de Radiação Externa da central nuclear de Zaporizhia, um dia depois de a central ter sido atingida por um aparelho aéreo não tripulado.

Durante a visita, os técnicos da AIEA observaram danos em alguns dos equipamentos de monitorização meteorológica do laboratório, "que já não estão operacionais".

Neste contexto, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, reiterou hoje o apelo à máxima contenção militar nas proximidades de todas as instalações nucleares de forma a serem evitados riscos de segurança.

O relatório da agência ocorreu depois de os técnicos russos da central terem informado a AIEA sobre um ataque com um drone, embora não tenham sido relatadas vítimas.

A instalação atingida está localizada no exterior do perímetro principal da central nuclear, mas faz parte do complexo.

De imediato, a equipa da AIEA na Ucrânia solicitou à Rússia permissão para avaliar diretamente as consequências do ataque.

A central nuclear de Zaporizhia, com seis reatores e uma potência de 6.000 megawatts, a maior da Europa, foi ocupada pela Rússia nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, em 2022.

A central não produz eletricidade desde a ocupação russa mas precisa de estar conectada à rede elétrica para manter o sistema estável.