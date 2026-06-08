Paris, Londres e Berlim apoiam proposta de Zelensky de "diálogo direto" com Rússia

No final de uma reunião com o líder ucraniano em Londres, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, "saudaram o apelo emitido pelo Presidente Zelensky para o fim da guerra, negociado através dos canais diplomáticos", depois de este ter proposto encontrar-se diretamente com o homólogo russo, Vladimir Putin, numa carta aberta que lhe endereçou na quinta-feira.

Putin respondeu não ver "qualquer interesse" num tal encontro enquanto não for previamente negociado um acordo para pôr fim à guerra.

Paris, Londres e Berlim "expressaram o seu apoio à proposta de diálogo direto entre a Ucrânia e a Rússia --- com a participação ativa dos Estados Unidos e da Europa --- a fim de alcançar um cessar-fogo e apoiar a continuação das negociações", segundo o comunicado do encontro, também assinado por Kiev.

"A atual linha da frente deve servir de ponto de partida para as negociações. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força", sublinharam os quatro dirigentes.

Também "sublinharam a necessidade urgente de aumentar a escala de produção de intercetores e desenvolver conjuntamente capacidades de defesa antimíssil balístico e de ataque em profundidade", depois de novos ataques aéreos russos terem matado cinco pessoas e causado danos em instalações nucleares na Ucrânia.

Um ataque com um `drone` russo "destruiu parcialmente" um edifício num depósito de combustível nuclear utilizado na zona de exclusão da central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, indicou a operadora nuclear estatal ucraniana Energoatom na plataforma digital Telegram.

A empresa precisou que o edifício estava vazio no momento do ataque e que os níveis de radiação se mantinham normais.

O diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que "o incidente é profundamente preocupante, uma vez que ocorreu num local que contém grandes quantidades de material nuclear", segundo um comunicado da agência também divulgado no Telegram.

Zelensky, que anunciou que irá encontrar-se com o rei Carlos III na segunda-feira, tinha instado na rede social X, antes da reunião de hoje, a "uma maior cooperação para a segurança de toda a Europa na área da defesa aérea".

O Presidente ucraniano quer envolver mais os aliados europeus na procura de uma solução diplomática para o conflito iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia, enquanto a atenção do Presidente norte-americano, Donald Trump, se virou para a guerra no Irão.

O chefe de Estado ucraniano foi calorosamente recebido por Keir Starmer, que o abraçou em frente ao número 10 de Downing Street, cuja fachada estava adornada com as bandeiras dos quatro países, e onde tinham chegado meia hora antes Macron e Merz, para a reunião em formato "E3" com o primeiro-ministro britânico.