Pelo menos cinco mortos, 33 feridos e 3.500 pessoas sem gás em ataque russo

Na região de Poltava, centro-leste da Ucrânia, a ofensiva fez quatro mortos e 31 feridos, enquanto na região de Kharkiv, leste, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas.

O governador de Poltava, Vitali Diakivnych, escreveu no Telegram que o ataque russo foi dirigido a infraestruturas industriais e deixou cerca de 3.500 clientes sem gás, além de provocar também danos na ferrovia.

A Federação Russa, que começou esta guerra e invasão da vizinha e antiga república soviética em 24 de fevereiro de 2022, e a Ucrânia protagonizam ataques aéreos diariamente, com recurso a drones e mísseis.

Canais russos da plataforma digital Telegram também relataram um ataque ucraniano maciço em território russo durante a madrugada.

Esta última troca de bombardeamentos ocorre depois de Rússia e Ucrânia terem declarado dois cessar-fogos temporários, a propósito da celebração do triunfo da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre o regime nazi alemão, na II Guerra Mundial, prevista para sexta-feira e sábado.

A proposta de trégua foi discutida durante um telefonema na semana passada entre o presidente russo, Vladimir Putin e o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Desde 2023, a Ucrânia celebra a 08 de maio a vitória na guerra, como os países ocidentais.

Putin e Zelensky já acordaram duas tréguas breves semelhantes em 2025.