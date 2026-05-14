Primeira-ministra da Letónia demite-se após intrusão de drones ucranianos

Com a saída de dois parceiros da coligação Nova Unidade, o Governo letão, de centro, perdeu a maioria parlamentar.

A crise política teve início com as falhas na proteção do espaço aéreo decorrentes da explosão de um drone ucraniano no país, o que já tinha levado Evika Silina a solicitar a demissão do seu ministro da Defesa.

PMC // APN

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