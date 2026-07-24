Mundo
Guerra na Ucrânia
Roménia abate drone no seu território pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia
A Roménia abateu esta sexta-feira, pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia, um drone no seu espaço aéreo. A informação foi avançada pelo presidente romeno, Nicusor Dan.
(em atualização)
"Esta manhã, por volta das 11h00 (9h00 em Lisboa), um piloto romeno a bordo de um F-16 abateu um drone que entrou no espaço aéreo do nosso país", escreveu na rede social X.
"A zona era desabitada, pelo que o piloto pôde disparar sem qualquer risco. Atualmente, equipas das instituições competentes estão a investigar a área para apurar todos os detalhes sobre o incidente", acrescentou o presidente.
Nicusor Dan não especificou a origem do drone.
O Ministério da Defesa da Roménia adiantou que o dispositivo foi abatido perto da cidade de Padina, no condado de Buzau, no leste do país.
O Ministério da Defesa da Roménia adiantou que o dispositivo foi abatido perto da cidade de Padina, no condado de Buzau, no leste do país.