Roménia abate drone no seu território pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia





"Esta manhã, por volta das 11h00 (9h00 em Lisboa), um piloto romeno a bordo de um F-16 abateu um drone que entrou no espaço aéreo do nosso país", escreveu na rede social X.







"A zona era desabitada, pelo que o piloto pôde disparar sem qualquer risco. Atualmente, equipas das instituições competentes estão a investigar a área para apurar todos os detalhes sobre o incidente", acrescentou o presidente.





Nicusor Dan não especificou a origem do drone.



O Ministério da Defesa da Roménia adiantou que o dispositivo foi abatido perto da cidade de Padina, no condado de Buzau, no leste do país.





(em atualização)