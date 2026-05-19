Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia anunciou exercícios contra ameaça nuclear
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as Forças Armadas iniciaram hoje três dias de exercícios e treinos com armas nucleares, mobilizando milhares de soldados em todo o país.
De acordo com uma nota de ministério, as forças da Federação Russa vão realizar um exercício de preparação e utilização das suas armas nucleares, para caso de ameaça e agressão.
O anúncio do Ministério da Defesa, que não detalha pormenores dos exercícios, coincide com o início da visita oficial do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, à República Popular da China.
No sábado, a Rússia sofreu um dos maiores ataques com drones lançados pela Ucrânia, em resposta aos ataques aéreos russos contra Kiev.
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