Rússia anunciou exercícios contra ameaça nuclear

De acordo com uma nota de ministério, as forças da Federação Russa vão realizar um exercício de preparação e utilização das suas armas nucleares, para caso de ameaça e agressão.

O anúncio do Ministério da Defesa, que não detalha pormenores dos exercícios, coincide com o início da visita oficial do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, à República Popular da China.

No sábado, a Rússia sofreu um dos maiores ataques com drones lançados pela Ucrânia, em resposta aos ataques aéreos russos contra Kiev.