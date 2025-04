Rússia e Ucrânia trocam novos ataques com drones

A Ucrânia e a Rússia acordaram com os Estados Unidos uma pausa nos ataques às infraestruturas energéticas uma da outra, no entanto mantém as acusações de violar o eventual acordo de cessar-fogo.

Last night, the Russian army continued using attack drones against Ukraine. A total of 74 drones were launched, including 54 Shaheds. Kharkiv was deliberately targeted – at least 14 drones. Unfortunately, there were hits. There are wounded, including three children. All are… pic.twitter.com/PUk5tSlHMN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2025

Funcionário russo vai a Washington

A visita segue-se às recentes conversações telefónicas entre o presidente dos EUA e o presidente russo, e ocorre no momento em que Donald Trump prevê, brevemente, um encontro com Vladimir Putin.





c/ agências

O Ministério russo da Defesa indicou que 87 veículos aéreos não tripulados foram destruídos em Kursk, onde continua uma operação militar de Moscovo para expulsar as tropas inimigas que entraram na região russa a 6 de agosto. Mais seisforam abatidos nas regiões fronteiriças de Rostov e Belgorod.“Felizmente, não há vítimas”, acrescentou.Na terça-feira, a Rússia acusou as Forças Armadas ucranianas de continuarem a bombardear infraestruturas energéticas em território russo, apesar de uma moratória sobre os ataques contra tais instalações.Relatórios diários do Ministério da Defesa dão conta que o exército ucraniano "ataca unilateral e diariamente" instalações energéticas russas.Os sistemas antiaéreos abateram 41 veículos aéreos não tripulados no norte, sul e leste da Ucrânia, e 20não atingiram seus alvos, provavelmente devido a contramedidas de guerra eletrónica.Ataques russos danificaram instalações de energia nas regiões ucranianas de Sumy e Dnipropetrovsk, esclareceu.“Uma nova vaga de ataques deliberados e de danos nas instalações energéticas”, declarou Volodymyr Zelensky no X, acrescentando que esta situação provocou cortes de eletricidade localizados.Umatingiu uma subestação na região nordeste de Sumy e fogo de artilharia danificou uma linha de energia na região central de Dnipropetrovsk, cortando a eletricidade para quase quatro mil consumidores, esclareceu Volodymyr Zelensky.Um homem de 45 anos morreu e um homem de 44 anos e uma mulher de 39 anos ficaram feridos por um “inimigo” que “atacou” carros estacionados à porta de uma casa em Zaporizhia, disse Ivan Fedorov, o governador militar da região, no Telegram.Na cidade ucraniana de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana perto da fronteira russa, o presidente da câmara Igor Terekhov informou que oito pessoas ficaram feridas no que o governador regional Oleg Synegoubov descreveu no Telegram como um “ataque maciço de “inimigos”.Entre os feridos está um bebé de nove meses, um rapaz de 7 anos e uma rapariga de 16 anos.A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e tem travado uma guerra sangrenta e brutal de três anos. Ambas as partes negam ter como alvo os civis, afirmando que os seus ataques têm como objetivo destruir as infraestruturas da outra parte, cruciais para os esforços de guerra.Um alto funcionário russo deve visitar Washington esta semana para conversas com a Administração de Donald Trump, segundo afirmou uma fonte familiarizada com o plano à agência Reuters.O encontro foi noticiado anteriormente pela estação televisiva CNN, que disse que Dmitriev e Witkoff vão manter conversações sobre o reforço das relações entre os dois países, na tentativa de acabar com a guerra na Ucrânia.A viagem de Dmitriev será a primeira vez que um alto funcionário russo visita Washington para conversações desde que Rússia invadiu a Ucrânia em 2022.