Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia e Ucrânia voltam a trocar ataques com drones
Poucas horas após o final do cessar-fogo, as forças russas e as ucranianas voltaram aos ataques com drones. Moscovo avança que abateu 286 veículos aéreos não tripulados sobre 15 regiões russas. Por seu lado, Kiev revela que abateu 111 dos 139 drones lançados pela Federação Russa.
O Ministério russo da Defesa informou esta quarta-feira que 286 drones ucranianos foram intercetados e destruídos sobre regiões russas durante a noite.
"Das 20h00 horas (17h00 em Lisboa) do dia 12 de maio às 07h00 horas (04h00 em Lisboa) do dia 13 de maio, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 286 veículos aéreos não tripulados ucranianos de asa fixa", lê-se em comunicado oficial.
O governador da região de Rostov-on-Don (sul), Yuri Slusahr, relatou o abate de duas dezenas de drones perto das cidades de Kamensk-Shakhtinsk e Novoshatynsk, bem como noutros quatro distritos da região, sem registo de vítimas, mas com danos materiais.
Segundo a mesma fonte, uma turbina eólica e uma casa foram danificadas por destroços das aeronaves. Na região de Krasnodar, costa do mar Negro, um civil ficou ferido por estilhaços de um drone abatido.
"Esta manhã, um ataque de drones que se aproximava de Yaroslavl foi repelido. A maioria dos drones foi abatida, mas um estilhaço de um deles caiu numa instalação industrial", disse o governador local de Yaroslavl, Mikhail Yevrayev.
Na região de Astrakhan, no sul da Rússia, um ataque com drones ucranianos provocou um incêndio numa central de gás, avançou o governador Igor Babushkin que acrescentou, no Telegram, que “todas as aeronaves inimigas foram abatidas ou neutralizadas por sistemas de guerra eletrónica”.
A fábrica está localizada perto do Mar Cáspio, a cerca de 1.675 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.Rússia lançou 139 drones contra o território ucraniano
As forças armadas da Federação Russa lançaram um total de 139 drones de longo alcance sobre território ucraniano durante a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, incluindo várias aeronaves desarmadas usadas para confundir as defesas antiaéreas inimigas.
Segundo a força aérea da Ucrânia, foram abatidos ou neutralizados 111 dos referidos aparelhos telepilotados, com interferências eletrónicas em diversas regiões do país - norte, leste e sul.
Outros 20 drones, todos de ataque, atingiram 13 locais diferentes na Ucrânia, sem que tenham sido especificados. As autoridades ucranianas também registaram a queda de destroços de drones noutros quatro locais.Cessar-fogo terminou
A Presidência da Rússia (Kremlin) declarou na terça-feira que o cessar-fogo humanitário terminou e que a "operação militar especial" continua, referindo-se à guerra desencadeada pela invasão à vizinha e ex-república soviética, em 24 de fevereiro de 2022.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que é prematuro discutir os "pormenores concretos" do processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, após as declarações do presidente russo, Vladimir Putin, no sábado, que falou sobre um "fim iminente" da guerra.
No sábado, 9 de maio, a Rússia assinalou a vitória das forças da ex-União Soviética sobre o regime da Alemanha nazi, em 1945, com um desfile militar que este ano não contou com a presença de armamento pesado.
No quadro das celebrações do 9 de maio, um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, expirou "de facto" na segunda-feira, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente de violar o acordo de 72 horas.
A Ucrânia e a Rússia tinham acordado o cessar-fogo, parte de uma iniciativa de paz liderada pelos EUA sob a administração do presidente Donald Trump, após mais de quatro anos de guerra.
Trump disse na sexta-feira que esperava que a trégua fosse prolongada.
"Das 20h00 horas (17h00 em Lisboa) do dia 12 de maio às 07h00 horas (04h00 em Lisboa) do dia 13 de maio, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 286 veículos aéreos não tripulados ucranianos de asa fixa", lê-se em comunicado oficial.
O governador da região de Rostov-on-Don (sul), Yuri Slusahr, relatou o abate de duas dezenas de drones perto das cidades de Kamensk-Shakhtinsk e Novoshatynsk, bem como noutros quatro distritos da região, sem registo de vítimas, mas com danos materiais.
Segundo a mesma fonte, uma turbina eólica e uma casa foram danificadas por destroços das aeronaves. Na região de Krasnodar, costa do mar Negro, um civil ficou ferido por estilhaços de um drone abatido.
"Esta manhã, um ataque de drones que se aproximava de Yaroslavl foi repelido. A maioria dos drones foi abatida, mas um estilhaço de um deles caiu numa instalação industrial", disse o governador local de Yaroslavl, Mikhail Yevrayev.
Na região de Astrakhan, no sul da Rússia, um ataque com drones ucranianos provocou um incêndio numa central de gás, avançou o governador Igor Babushkin que acrescentou, no Telegram, que “todas as aeronaves inimigas foram abatidas ou neutralizadas por sistemas de guerra eletrónica”.
A fábrica está localizada perto do Mar Cáspio, a cerca de 1.675 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.Rússia lançou 139 drones contra o território ucraniano
As forças armadas da Federação Russa lançaram um total de 139 drones de longo alcance sobre território ucraniano durante a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, incluindo várias aeronaves desarmadas usadas para confundir as defesas antiaéreas inimigas.
Segundo a força aérea da Ucrânia, foram abatidos ou neutralizados 111 dos referidos aparelhos telepilotados, com interferências eletrónicas em diversas regiões do país - norte, leste e sul.
Outros 20 drones, todos de ataque, atingiram 13 locais diferentes na Ucrânia, sem que tenham sido especificados. As autoridades ucranianas também registaram a queda de destroços de drones noutros quatro locais.Cessar-fogo terminou
A Presidência da Rússia (Kremlin) declarou na terça-feira que o cessar-fogo humanitário terminou e que a "operação militar especial" continua, referindo-se à guerra desencadeada pela invasão à vizinha e ex-república soviética, em 24 de fevereiro de 2022.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que é prematuro discutir os "pormenores concretos" do processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, após as declarações do presidente russo, Vladimir Putin, no sábado, que falou sobre um "fim iminente" da guerra.
No sábado, 9 de maio, a Rússia assinalou a vitória das forças da ex-União Soviética sobre o regime da Alemanha nazi, em 1945, com um desfile militar que este ano não contou com a presença de armamento pesado.
No quadro das celebrações do 9 de maio, um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, expirou "de facto" na segunda-feira, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente de violar o acordo de 72 horas.
A Ucrânia e a Rússia tinham acordado o cessar-fogo, parte de uma iniciativa de paz liderada pelos EUA sob a administração do presidente Donald Trump, após mais de quatro anos de guerra.
Trump disse na sexta-feira que esperava que a trégua fosse prolongada.
c/agências