Rússia e Ucrânia voltam a trocar ataques com drones

Rússia lançou 139 drones contra o território ucraniano

Cessar-fogo terminou





c/agências

O Ministério russo da Defesa informou esta quarta-feira que 286ucranianos foram intercetados e destruídos sobre regiões russas durante a noite.O governador da região de Rostov-on-Don (sul), Yuri Slusahr, relatou o abate de duas dezenas deperto das cidades de Kamensk-Shakhtinsk e Novoshatynsk, bem como noutros quatro distritos da região, sem registo de vítimas, mas com danos materiais.Segundo a mesma fonte, uma turbina eólica e uma casa foram danificadas por destroços das aeronaves. Na região de Krasnodar, costa do mar Negro, um civil ficou ferido por estilhaços de umabatido.A maioria dosfoi abatida, mas um estilhaço de um deles caiu numa instalação industrial", disse o governador local de Yaroslavl, Mikhail Yevrayev.Na região de Astrakhan, no sul da Rússia, um ataque comucranianos provocou um incêndio numa central de gás, avançou o governador Igor Babushkin que acrescentou, no Telegram, que “todas as aeronaves inimigas foram abatidas ou neutralizadas por sistemas de guerra eletrónica”.A fábrica está localizada perto do Mar Cáspio, a cerca de 1.675 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.As forças armadas da Federação Russa lançaram um total de 139de longo alcance sobre território ucraniano durante a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, incluindo várias aeronaves desarmadas usadas para confundir as defesas antiaéreas inimigas.Outros 20, todos de ataque, atingiram 13 locais diferentes na Ucrânia, sem que tenham sido especificados. As autoridades ucranianas também registaram a queda de destroços denoutros quatro locais.A Presidência da Rússia (Kremlin) declarou na terça-feira que o cessar-fogo humanitário terminou e que a "operação militar especial" continua, referindo-se à guerra desencadeada pela invasão à vizinha e ex-república soviética, em 24 de fevereiro de 2022.O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que é prematuro discutir os "pormenores concretos" do processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, após as declarações do presidente russo, Vladimir Putin, no sábado, que falou sobre um "fim iminente" da guerra.No sábado, 9 de maio, a Rússia assinalou a vitória das forças da ex-União Soviética sobre o regime da Alemanha nazi, em 1945, com um desfile militar que este ano não contou com a presença de armamento pesado.No quadro das celebrações do 9 de maio, um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, expirou "de facto" na segunda-feira, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente de violar o acordo de 72 horas.A Ucrânia e a Rússia tinham acordado o cessar-fogo, parte de uma iniciativa de paz liderada pelos EUA sob a administração do presidente Donald Trump, após mais de quatro anos de guerra.Trump disse na sexta-feira que esperava que a trégua fosse prolongada.