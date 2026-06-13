Suécia interceta dois caças russos perto do seu espaço aéreo

Os dois incidentes ocorreram na sexta-feira, nas regiões sul e norte do Mar Báltico.

As aeronaves da NATO também levantaram voo "para manter a segurança no espaço aéreo partilhado", afirmou o exército sueco em comunicado.

O espaço aéreo sueco não foi violado em nenhum dos incidentes, indicou o Exército.

"As ações russas são graves e constituem um padrão de comportamento recorrente que ameaça tanto a nossa integridade territorial como a nossa segurança", disse a vice-almirante Ewa Skoog Haslum, chefe de operações conjuntas, citada no comunicado.

A Suécia aderiu à NATO em março de 2024.

As tensões no Mar Báltico aumentaram acentuadamente desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022.