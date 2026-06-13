Suécia interceta dois caças russos perto do seu espaço aéreo
A Suécia enviou dois pares de caças JAS 39 Gripen para intercetar dois aviões de guerra russos que sobrevoavam o Mar Báltico junto ao seu espaço aéreo, anunciou hoje o exército sueco.
Os dois incidentes ocorreram na sexta-feira, nas regiões sul e norte do Mar Báltico.
As aeronaves da NATO também levantaram voo "para manter a segurança no espaço aéreo partilhado", afirmou o exército sueco em comunicado.
O espaço aéreo sueco não foi violado em nenhum dos incidentes, indicou o Exército.
"As ações russas são graves e constituem um padrão de comportamento recorrente que ameaça tanto a nossa integridade territorial como a nossa segurança", disse a vice-almirante Ewa Skoog Haslum, chefe de operações conjuntas, citada no comunicado.
A Suécia aderiu à NATO em março de 2024.
As tensões no Mar Báltico aumentaram acentuadamente desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022.