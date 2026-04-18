Suspeito abatido. Tiroteio em Kiev faz pelo menos cinco mortos

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko has just reported that the attacker in Kyiv who opened fire on civilians has been eliminated. All the circumstances are being established. At present, 5 people have been confirmed killed. My condolences to the families and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

O tiroteio teve lugar numa área residencial da margem direita do Dnipro.



c/ agências

Um tiroteio numa área residencial da capital ucraniana provocou este sábado pelo menos cinco mortos. O presumível atirador foi abatido pelas forças de segurança., indicou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social X, acrescentando queSegundo o ministro ucraniano do Interior, o suspeito acabou por morrer durante uma tentativa de captura por parte das autoridades -, ainda de acordo com Igor Klymenko.O presidente da câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, adiantou, por sua vez, queEm comunicado, o procurador-geral Ruslan Kravchenko adiantou que“De acordo com informações preliminares, usou uma arma automática. Ao mesmo tempo, um incêndio começou no apartamento onde o agressor estava registrado como residente", acrescentou o gabinete do procurador-geral.