Três civis russos mortos em ataque ucraniano na Crimeia

"O inimigo perpetrou mais um ataque noturno contra a República da Crimeia. Infelizmente, há vítimas: três civis foram mortos e outros dois ficaram feridos", escreveu na sua conta de Telegram, sem oferecer mais pormenores.

O líder da Crimeia expressou as suas "sinceras e mais profundas condolências às famílias e entes queridos daqueles que morreram" e classificou o "ataque" como "bárbaro".

Aos feridos desejou "uma rápida recuperação aos feridos" e garantiu o apoio das autoridades.

Paralelamente, a Ucrânia terá atacado hoje um centro de distribuição da Wildberries na região de Moscovo, localizado a 150 quilómetros da capital, informou a empresa, elevando para quase vinte o número de armazéns danificados.

"Devido ao ataque a uma das instalações logísticas da empresa na região de Vladimir, deflagrou um incêndio. Os funcionários foram retirados", afirmou a Wildberries no seu canal de Telegram, acrescentando que não houve vítimas naquele que é o décimo oitavo ataque ucraniano a um dos centros de distribuição da empresa.

Segundo a empresa, os bombeiros estão a trabalhar no local e "as cadeias logísticas foram reorganizadas; a receção de mantimentos e o despacho de encomendas estão a ser realizados noutras instalações".

O governador local, Alexander Avdeev, especificou que drones ucranianos atacaram um armazém no distrito de Sobinsky, indicando na rede de mensagens russa MAX que há pelo menos um ferido.

A Ucrânia lançou uma campanha de ataques contra a Amazon russa nas últimas semanas, acusando-a de vender equipamento militar.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, durante a noite, as defesas aéreas russas "intercetaram e destruíram" 131 drones ucranianos de asa fixa sobre 10 regiões russas, a península da Crimeia e o Mar Negro.