Trump falou com Putin e Zelensky e ofereceu-se para ajudar a alcançar acordo

O presidente dos Estados Unidos falou no sábado ao telefone com os homólogos russo e ucraniano. Numa chamada de quase 90 minutos com o líder da Rússia, Vladimir Putin, Donald Trump ofereceu-se para ajudar a encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia.



A informação foi avançada pelo assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, este domingo. Segundo este responsável, Trump fez a oferta durante a chamada realizada no Dia da Independência dos EUA, no contexto da sua participação, na próxima semana, na cimeira da NATO na Turquia.



“O presidente americano confirmou mais uma vez a sua disponibilidade para trabalhar no sentido de um rápido fim dos combates e encontrar soluções para superar a crise”, afirmou Ushakov.



A conversa foi “profissional e bastante construtiva”, considerou, acrescentando que a Rússia procura “uma resolução político-diplomática do conflito”.



Na chamada, Putin “descreveu a situação real no campo de batalha, onde as Forças Armadas russas avançam com confiança, libertando uma localidade após outra”. Zelensky teve conversa “muito boa” com Trump

Também o presidente ucraniano disse ter falado com Trump e abordado as perspetivas realistas de um cessar-fogo, marcando uma reunião presencial com o americano na cimeira da NATO, em Ancara.



Volodymyr Zelensky apelou à “determinação americana” para ajudar a pôr fim à guerra com a Rússia, que já dura há mais de quatro anos.



O líder ucraniano disse ter tido uma conversa “muito boa” com Trump, na qual discutiram a situação na linha da frente.



“Existe uma perspetiva real de pôr fim a esta guerra e a determinação americana terá um significado crucial”, afirmou.



Zelensky adiantou que combinou com Donald Trump “d⁠ar continuidade à conversa” na cimeira da NATO da próxima semana, na Turquia.



c/ agências

