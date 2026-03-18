Ucrânia apela a mais apoio. Zelensky recebido por Sánchez em Espanha

Esta será a quarta visita do líder ucraniano a Espanha desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.



Em dezembro passado, a União Europeia aprovou a emissão da dívida necessária para financiar o empréstimo de 90 mil milhões de euros que tinha prometido para apoiar Kiev, mas o Governo húngaro vetou esta medida até que a Ucrânia restabeleça o trânsito de petróleo russo para a Hungria.

A última viagem de Zelensky a Espanha foi em novembro passado, quando visitou o Congresso e se reuniu com representantes da indústria de defesa espanhola.

Zelensky pede Trump que obtenha consensos com Reino Unido

O presidente ucraniano pediu também esta quarta-feira ao homólogo norte-americano e ao primeiro-ministro britânico para procurarem consensos após divergências sobre a guerra contra o Irão.



Em entrevista à BBC, Zelensky disse que Donald Trump se deveria reunir com Keir Starmer para "reavivar as relações" depois das críticas do chefe de Estado norte-americano ao primeiro-ministro do Governo de Londres pela decisão de não se envolver no conflito no Médio Oriente.



Trump criticou ainda os aliados da Aliança Atlântica por se recusarem a enviar reforços militares para permitir a reabertura do Estreito de Ormuz, cujo bloqueio provocou uma forte subida dos preços do petróleo, que ultrapassaram os 100 dólares por barril.



Zelensky expressou também profunda preocupação sobre o impacto do conflito no Médio Oriente na guerra na Ucrânia.



Durante a visita a Londres, o presidente ucraniano assinou um acordo de defesa com o Reino Unido, cujos detalhes ainda não foram divulgados.







c/ agências

Depois de a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles, ter anunciado que Zelensky iria visitar Espanha, fontes governamentais confirmaram a data e o encontro com Sánchez, após o qual os dois líderes irão assinar uma série de acordos e farão declarações à imprensa.A visita a Espanha foi agendada para a véspera da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, na qual o presidente ucraniano também irá participar.Espera-se que o primeiro-ministro espanhol se afirme contra a decisão dos Estados Unidos de suspender temporariamente as sanções ao petróleo russo para mitigar os efeitos da guerra no Irão.Recorde-se que Donald Trump criticou publicamente o primeiro-ministro britânico e Pedro Sanchez pelas posições assumidas sobre o conflito no Médio Oriente e chegou a ameaçar cortar todo o comércio com a Espanha devido à recusa em apoiar as operações militares dos EUA no Irão.