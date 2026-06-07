Ucrânia. Depósito de combustível nuclear atingido por drone russo

O presidente ucraniano acusa a Rússia de ter atacado deliberadamente o depósito, classificando-o de “ataque vil”.





Quer o Estado-Maior de Kiev, quer a agência nuclear estatal asseguram que os níveis de radiação se mantêm estáveis e não há feridos.de hoje e que há estragos significativos no edifício de receção de combustível.Outros prédios nas imediações foram também afetados pela onda de choque.Os peritos da agência vão em breve visitar a central nuclear para avaliarem o impacto deste ataque.Os quatro países tentam dar uma nova força à diplomacia, numa semana em que Vladimir Putin, recusou a proposta de Zelensky para se encontrarem.