Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia. Depósito de combustível nuclear atingido por drone russo
O depósito, perto da central de Chernobyl, na Ucrânia, foi atingido por um drone russo, adiantam autoridades ucranianas.
Quer o Estado-Maior de Kiev, quer a agência nuclear estatal asseguram que os níveis de radiação se mantêm estáveis e não há feridos.
A Agência Internacional de Energia Atómica faz saber que foi informada pela Ucrânia do ataque na madrugada de hoje e que há estragos significativos no edifício de receção de combustível.
Outros prédios nas imediações foram também afetados pela onda de choque.
Os peritos da agência vão em breve visitar a central nuclear para avaliarem o impacto deste ataque.
Zelensky reúne hoje, em Londres, com os líderes de França, Alemanha e Reino Unido.
Os quatro países tentam dar uma nova força à diplomacia, numa semana em que Vladimir Putin, recusou a proposta de Zelensky para se encontrarem.
A Agência Internacional de Energia Atómica faz saber que foi informada pela Ucrânia do ataque na madrugada de hoje e que há estragos significativos no edifício de receção de combustível.
Outros prédios nas imediações foram também afetados pela onda de choque.
Os peritos da agência vão em breve visitar a central nuclear para avaliarem o impacto deste ataque.
O presidente ucraniano acusa a Rússia de ter atacado deliberadamente o depósito, classificando-o de “ataque vil”.
Os quatro países tentam dar uma nova força à diplomacia, numa semana em que Vladimir Putin, recusou a proposta de Zelensky para se encontrarem.