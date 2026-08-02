Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia. EUA querem retomar negociações em breve
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, diz que os Estados Unidos vão procurar, nas próximas semanas, retomar as negociações com o objetivo de pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
“Vão ver alguns esforços ao longo das próximas semanas para ver se conseguimos reiniciar as conversações entre os dois lados e acabar com esta guerra”, disse Rubio em entrevista à Fox News, no sábado.
O secretário de Estado norte-americano reconhece que tanto Kiev como Moscovo “têm linhas vermelhas bastante fortes e até conseguirmos aproximar mais essas linhas vermelhas, não vamos chegar lá”.
“Mas estamos preparados para avançar e o presidente disso à sua equipa que se vir uma oportunidade para ser uma força que possa dar algum ímpeto a conversações de paz, então deve fazê-lo”, acrescentou.
A Rússia e a Ucrânia têm intensificado os ataques nas últimas semanas.
Na última noite, pelo menos duas pessoas morreram na Rússia em ataques com drones ucranianos na região de Sarátov, a 700 quilómetros a sudeste de Moscovo.
"Duas pessoas morreram num ataque com drone inimigo", comunicou o governador de Sarátov, Román Busarguin, nas redes sociais.
Os ataques também provocaram incêndios numa refinaria e num aeródromo, juntamente com um armazém da Wildberries, a Amazon russa, na região vizinha. O ministério russo da Defesa informou que as defesas antiaéreas derrubaram, durante a noite, um total de 635 drones ucranianos.
As forças ucranianas têm intensificado os seus ataques em território russo, atacando alvos económicos e energéticos, na esperança de minar a capacidade de Moscovo para continuar a guerra de mais de quatro anos.
Os ataques da última noite foram em resposta a um ataque russo com drones contra uma zona residencial em Sumy. Também em Kharkiv, cinco pessoas ficaram feridas depois de um bombardeamento russo.
O secretário de Estado norte-americano reconhece que tanto Kiev como Moscovo “têm linhas vermelhas bastante fortes e até conseguirmos aproximar mais essas linhas vermelhas, não vamos chegar lá”.
“Mas estamos preparados para avançar e o presidente disso à sua equipa que se vir uma oportunidade para ser uma força que possa dar algum ímpeto a conversações de paz, então deve fazê-lo”, acrescentou.
A Rússia e a Ucrânia têm intensificado os ataques nas últimas semanas.
Na última noite, pelo menos duas pessoas morreram na Rússia em ataques com drones ucranianos na região de Sarátov, a 700 quilómetros a sudeste de Moscovo.
"Duas pessoas morreram num ataque com drone inimigo", comunicou o governador de Sarátov, Román Busarguin, nas redes sociais.
Os ataques também provocaram incêndios numa refinaria e num aeródromo, juntamente com um armazém da Wildberries, a Amazon russa, na região vizinha. O ministério russo da Defesa informou que as defesas antiaéreas derrubaram, durante a noite, um total de 635 drones ucranianos.
As forças ucranianas têm intensificado os seus ataques em território russo, atacando alvos económicos e energéticos, na esperança de minar a capacidade de Moscovo para continuar a guerra de mais de quatro anos.
Os ataques da última noite foram em resposta a um ataque russo com drones contra uma zona residencial em Sumy. Também em Kharkiv, cinco pessoas ficaram feridas depois de um bombardeamento russo.