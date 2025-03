Ucrânia. Macron convoca reunião de coligação internacional para segurança

"Depois da reunião da semana passada em Paris dos chefes de Estado e de Governo, depois da reunião de ontem [quarta-feira] e de hoje dos chefes operacionais em Londres, na próxima quinta-feira [27 de março] teremos uma cimeira da coligação de prontidão em Paris com a presença de [Volodymyr] Zelensky", Presidente ucraniano, disse Macron.

Falando aos meios de comunicação social após participar na reunião dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia em Bruxelas, Macron explicou que esta nova reunião terá como objetivo "finalizar" o trabalho de apoio "a curto prazo" ao exército ucraniano, definir um "modelo" para as forças armadas ucranianas que seja "duradouro e sustentável" para "evitar invasões russas" e especificar as "garantias de segurança que os exércitos europeus podem dar".

O Governo britânico afirmou esta semana estimar que 30 países deverão participar na força de manutenção de paz na Ucrânia que Paris e Londres estão a tentar formar na expectativa de um cessar-fogo.

"Esperamos que mais de 30 países estejam envolvidos" nesta coligação, com "um número significativo de países a fornecer tropas e um grupo mais vasto (de países) a fornecer outras contribuições", disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"O primeiro-ministro indicou, no fim de semana, que haveria diferentes capacidades (disponibilizadas) consoante o país, e que estão em curso discussões operacionais sobre o que a coligação (...) é capaz de fornecer", disse o porta-voz.

Para além do envio de tropas para a Ucrânia que alguns países, incluindo a França e o Reino Unido, manifestaram estar prontos a fornecer, as contribuições esperadas poderão consistir em apoio logístico e técnico ou no acolhimento de tropas no seu território, clarificou o porta-voz de Keir Starmer.

Vários países europeus, incluindo Portugal representado pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, a Ucrânia, Canadá, Austrália e a Nova Zelândia participaram no encontro de sábado, bem como a União Europeia e a NATO.

O objetivo da força de manutenção de paz é dissuadir a Rússia de violar um eventual cessar-fogo caso Moscovo aceite a proposta dos Estados Unidos com a qual Kiev já concordou.

Um eventual cessar-fogo parcial na Ucrânia após contactos entre os Presidentes da Rússia e dos Estados Unidos foi discutido na reunião dos líderes da União Europeia (UE) hoje em Bruxelas, no arranque da qual Zelensky participou por videoconferência.

Zelensky revelou hoje que representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos vão reunir-se novamente na Arábia Saudita, na segunda-feira, para discutir a possibilidade de uma trégua parcial entre Kiev e Moscovo.

A próxima reunião americano-ucraniana "terá lugar na segunda-feira, na Arábia Saudita. As nossas equipas técnicas estarão presentes", declarou Zelensky em Oslo, durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store.

"Segundo sei, haverá primeiro uma reunião entre a Ucrânia e os Estados Unidos e depois, no quadro da diplomacia atual, entre os Estados Unidos e a Rússia", disse Zelensky, citado pela agência espanhola Europa Press.

Rússia e Estados Unidos divergiram anteriormente no anúncio de uma trégua de 30 dias, com Washington a referir que abrangia o setor da energia e outras infraestruturas, enquanto Moscovo dizia que incluía apenas infraestruturas de energia.

A Rússia confirmou hoje também que na segunda-feira começará em Riade uma nova ronda de conversações com os Estados Unidos.

A data foi confirmada por Yuri Ushakov, conselheiro de política internacional do Presidente Vladimir Putin, depois de a ter discutido com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz.