Ucrânia. Morreu Viacheslav, o noivo de Kiev

A 7 de abril de 2022, os enviados da RTP à Ucrânia assistiram ao casamento de Anastasia com Viacheslav. Dois elementos que faziam parte da proteção de Kiev, e decidiram aproveitar um momento de pausa para dar o nó. No passado dia 21 de abril, Viacheslav foi atingido por um míssil num prédio em Kostyantynivka, no Donbass, e acabou por falecer.