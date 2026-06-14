Ucrânia saúda interceção de petroleiro da frota fantasma russa pelas forças britânicas

"A frota fantasma da Rússia é um instrumento de guerra. Cada navio apreendido significa menos dinheiro para a máquina de guerra da Rússia", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriï Sybiga, numa mensagem publicada na rede social X.

Para Andriï Sybiga, "cortar estas fontes de receita contribui para reduzir a capacidade da Rússia de financiar ataques com mísseis e drones contra cidades ucranianas".

O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou hoje que as forças britânicas tinham intercetado um petroleiro da frota fantasma russa, no Canal da Mancha, numa operação realizada nas primeiras horas da manhã e com uma duração de seis horas.

A operação, que foi conduzida "em estreita coordenação" com os franceses, contou com apoio aéreo, nomeadamente de helicópteros Chinook, e com a colaboração de navios da Marinha, incluindo a fragata HMS Sutherland.

"Na primeira operação deste tipo liderada pelo Reino Unido, o navio SMYRTOS foi abordado por comandos dos Royal Marines e por agentes das forças de segurança especialmente formados da Agência Nacional contra o Crime, apesar dos esforços da Rússia para contornar as sanções e continuar a alimentar a sua guerra bárbara na Ucrânia", afirma o ministério em comunicado.

Segundo o Governo britânico, o navio será transferido para um ancoradouro ao largo da costa sul de Inglaterra e colocado sob vigilância.

"A Rússia recorre à sua frota fantasma para financiar o seu conflito na Ucrânia e a nossa interceção desferiu um golpe na guerra ilegal de Putin", afirmou o ministro da Defesa, Dan Jarvis.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse, por seu turno, que a operação desferiu "um novo golpe contra a Rússia" e deve lembrar "aqueles que alimentam a guerra de Putin na Ucrânia que não podem esconder-se".