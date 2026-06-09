Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia: três mortos num ataque russo perto de Kharkiv
Os ataques aéreos russos na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, mataram três pessoas e feriram cerca de 15, anunciaram esta terça-feira as autoridades locais.
Em Chuhuiv, um "ataque inimigo" matou uma mulher de 22 anos e dois homens, de 56 e 70 anos, disse o governador militar da região, Oleg Synegubov.
Tinha relatado anteriormente quatro mortes.
Na própria Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, os ataques feriram 15 pessoas, acrescentou a fonte.
Os bombardeamentos russos causam mortes e ferimentos quase diariamente em zonas residenciais da Ucrânia. Kiev retalia atacando regularmente alvos em território ocupado, bem como em território russo.
Tinha relatado anteriormente quatro mortes.
Na própria Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, os ataques feriram 15 pessoas, acrescentou a fonte.
Os bombardeamentos russos causam mortes e ferimentos quase diariamente em zonas residenciais da Ucrânia. Kiev retalia atacando regularmente alvos em território ocupado, bem como em território russo.
Desde a invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, pelo menos 15.850 civis foram mortos e 44.800 ficaram feridos no país, de acordo com a última contagem da ONU, realizada em abril.
c/agências