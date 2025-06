Ucrânia vai avançar para próxima fase da adesão à UE, anunciou Von der Leyen

"Apesar de estar debaixo de fogo, constantemente, a Ucrânia não parou [de fazer progressos no processo de adesão], é impressionante. Por isso, a Comissão [Europeia] recomendou a abertura do primeiro grupo das negociações", anunciou Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Bruxelas.

A presidente do executivo comunitário acrescentou que a Ucrânia "fez o que era pedido e estava prometido".

"Nós também vamos fazê-lo", completou.

O primeiro grupo das negociações inclui o cumprimento de critérios económicos, envolve o funcionamento das instituições democráticas e a reforma da administração pública.

Só falta a aprovação, por unanimidade, dos 27 países que já fazem parte da UE.