Mundo
Guerra na Ucrânia
UE fecha acordo para produção de drones com Ucrânia
A Ucrânia e a União Europeia fecharam um "acordo de drones" que visa a criação de projetos comuns entre especialistas ucranianos e a capacidade industrial europeia, de forma a aumentar a produção.
"Precisamos de unir as nossas forças", afirmou Ursula von der Leyen num discurso em Kiev, durante uma cerimónia para assinalar o Dia da Independência da Ucrânia. "Este acordo reunirá o engenho ucraniano e a escala industrial da Europa".
"Sabemos das ameaças que a Europa enfrenta nesta área – temos assistido a incursões e alertas em muitos Estados-membros (da UE)", argumentou.
O acordo assinado esta quarta-feira é o primeiro que pretende abranger países e empresas de toda a União Europeia.
"O conhecimento que adquiriu sobre como operar drones e sistemas antidrone é verdadeiramente único", disse von der Leyen, dirigindo-se a Volodymyr Zelensky, acrescentando que é fundamental "explorar isso em conjunto".
"Sabemos das ameaças que a Europa enfrenta nesta área – temos assistido a incursões e alertas em muitos Estados-membros (da UE)", argumentou.
A presidente da Comissão Europeia considerou que a UE podia oferecer vantagens à Ucrânia, como "uma enorme capacidade tecnológica e industrial" e "locais de produção seguros".
A visita a Kiev de Von der Leyen ocorre um dia depois de a União Europeia ter aberto um segundo grupo de capítulos de negociação com a Ucrânia - concretamente o Capítulo 6, que trata da política externa -, apenas um mês após o início das negociações formais de adesão.
c/agências