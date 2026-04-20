Uma pessoa morta em ataque com drone contra região russa de Krasnodar

Tuapse foi alvo de "mais um ataque massivo com drones" e, "segundo informações iniciais, um homem foi morto no porto", disse o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

"Outro homem ficou ferido e está a receber a assistência médica necessária", acrescentou, na plataforma de mensagens Telegram.

Kondratiev referiu ainda que um incêndio deflagrou no porto da cidade, situada na costa do Mar Negro.

A 16 de abril, o governador tinha relatado as mortes de uma rapariga de 14 anos e de uma outra mulher num ataque noturno com um drone ucraniano contra a mesma cidade.

No sábado, as forças armadas da Rússia informaram ter atingido infraestruturas militares e energéticas ucranianas, tendo a força aérea da Ucrânia confirmado um ataque russo envolvendo 236 drones, que causou pelo menos dois mortos.

"A aviação tática, drones, mísseis e artilharia das forças armadas russas atingiram instalações da infraestrutura energética ucraniana utilizadas pelas forças armadas da Ucrânia", informou o comando militar russo, no seu relatório de guerra diário, publicado no Telegram.

O Ministério da Defesa russo acrescentou, por seu lado, que foram atacadas "empresas de produção e plataformas de lançamento de drones de largo alcance, assim como locais temporários de militares ucranianos e mercenários estrangeiros em 142 distritos".

Já antes a força aérea ucraniana tinha confirmado que as defesas antiaéreas haviam derrubado 203 drones lançados pela Rússia contra o território ucraniano.

Pelo menos duas pessoas morreram na nova vaga de ataques, um dos quais um jovem de 16 anos em consequência do ataque noturno sobre Chernigov, que fez também quatro feridos, segundo disse o governador militar da região, Dimitro Brishchinski.

A outra vítima mortal foi um homem de 30 anos, residente em Bogodujin, na província de Jarkov, onde foram atacadas 19 povoações, segundo relatou o governador militar da região, Oleg Sinegubov, dando também conta de quatro feridos.

Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 236 drones de vários modelos, na maioria Shahed, de tecnologia iraniana, durante o ataque noturno.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que na última semana a Rússia lançou 2.360 drones, 1.320 bombas teleguiadas e 60 mísseis, contestando o alívio das sanções contra o petróleo russo. "Cada dólar que vai para o petróleo russo é dinheiro para a guerra", protestou.

A guerra na Ucrânia já matou dezenas de milhares de civis desde fevereiro de 2022, quando as tropas russas invadiram o país vizinho.

As negociações entre Kiev e Moscovo, sob mediação dos Estados Unidos, encontram-se num impasse desde o início da guerra no Médio Oriente, em 28 de fevereiro, que desviou a atenção de Washington.