Merkel critica a falta de esforços diplomáticos da UE com a Rússia



Angela Merkel liderou a Alemanha durante 16 anos, até dezembro de 2021, menos de três meses antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Questionado no início de maio sobre o seu candidato preferido para retomar o diálogo com os europeus, Vladimir Putin respondeu que "pessoalmente" preferia o antecessor de Angela Merkel, o ex-chanceler Gerhard Schröder.





c/agências

Segundo o jornal britânico, que cita fontes familiarizadas com o assunto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia irão discutir os méritos dos possíveis candidatos numa reunião no Chipre na próxima semana.No entanto, a ex-chanceler alemã, Angela Merkel, pediu na segunda-feira à União Europeia que redobre os seus esforços diplomáticos no conflito com a Rússia, de forma a alcançar a paz.Em entrevista à emissora pública WDR,Merkel sustentou que era "absolutamente justificável" prestar apoio militar à Ucrânia e criar um efeito dissuasor.Desde então, tem sido criticada por ser demasiado branda com a Rússia e por tornar a Alemanha dependente, durante muitos anos, do fornecimento barato de energia russa."Dissuasão militar mais atividade diplomática — é isso que considero importante", insistiu.Para a ex-chanceler alemã, "não basta" que apenas o presidente norte-americano, Donald Trump, mantenha contacto com a Rússia.Questionada sobre a relevância de um mediador no conflito com Vladimir Putin, afirmou que, durante as negociações de Minsk, quando era chanceler, após a anexação da Crimeia pela Rússia, "não me ocorreria" pedir a um mediador que fosse à capital bielorrussa "para falar com Putin"."Temos de tomar as rédeas da situação", acrescentou.