Utilização de míssil Orechnik pela Rússia é "tática de intimidação"

"A Rússia encontra-se num impasse no campo de batalha, por isso está a aterrorizar a Ucrânia com ataques deliberados a centros urbanos", escreveu Kaja Kallas no X.

Para Kallas, o uso por Moscovo de mísseis balísticos de alcance intermédio Orechnik --- sistemas concebidos para transportar ogivas nucleares --- são "uma tática de intimidação política e uma forma imprudente de chantagem nuclear".

A Rússia confirmou hoje ter utilizado mísseis hipersónicos Orechnik para atacar a Ucrânia na última noite, alegando que o alvo dos bombardementos foram apenas instalações militares.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, tinha denunciado já hoje o ataque com mísseis Orechnik na região de Kiev.

Esta terá sido a terceira vez que o míssil, com capacidade de transportar ogivas nucleares ou convencionais, foi utilizado na Ucrânia.

Também hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sibiga, pediu o reforço dos apoios ao país face à agressão russa.

Sibida disse que a Ucrânia precisa de mais capacidades defensivas, incluindo a proteção do espaço aéreo, investimentos na indústria de defes, mais pressão sobre a Rússia e decisões políticas firmes em relação à adesão da Ucrânia à União Europeia.

A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia utilizou 690 sistemas de ataque, incluindo drones e mísseis de vários tipos, neste bombardeamento.